Мората: "Остаться в "Челси" было легким решением"

Нападающий Альваро Мората подтвердил, что мог покинуть "Челси" этим летом, но решил остаться, чтобы проявить себя и доказать неправоту своих критиков.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" год назад из "Реала", Мората очень ярко начал свою английскую карьеру, но затем значительно сбавил обороты и в период с сентября по май забил только 12 голов в 42 матчах.



Отличившись против "Арсенала" в победном для "синих" матче Премьер-Лиги в минувшую субботу (3:2), 25-летний испанец рассказал, что у него даже не было мысли бежать от проблем. Альваро уверен, что сможет достойно выступать за "Челси" при Маурицио Сарри в качестве главного тренера.



"Мне было легко. Я мог вернуться в Испанию или Италию, люди там верят в меня, но я хочу изменить свою ситуацию здесь. Я хочу изменить ситуацию не ради своих ненавистников, а ради себя самого и ради "Челси". "Челси" дал мне все, в чем я нуждался, и теперь настало время, чтобы я отблагодарил "Челси".



"Самое важное — это то, как мы играем. В прошлом сезоне было много длинных передач, а удерживать мяч в воздухе — не мое лучшее качество. Теперь я могу атаковать на свободном пространстве, могу играть в касание и подключаться в штрафную для прострелов. Это лучше мне подходит".



"При новом тренере вся наша работа строится на владении мячом. Если мяч всегда у тебя, у нападающих будет больше моментов. Я хочу забить более 30 голов, но предпочел бы забить 15-20 и выиграть Премьер-Лигу или другой большой большой трофей", — цитирует Морату The Guardian.