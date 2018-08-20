Невилл: "Юнайтед" не выиграть титул с такой обороной"

Эксперт Sky Sports считает, что "Манчестер Юнайтед" не выиграть Премьер-Лигу до тех пор, пока "красные дьяволы" не обзаведутся надежной обороной.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение в гостях у "Брайтона", пропустив сразу три гола. Центральные защитники "дьяволов" в лице Виктора Линделефа и Эрика Байи оказались совершенно бессильны против атаки "чаек", и в слабости обороны Невилл видит главную проблему Жозе Моуриньо на данный момент.



"Самое важное, что требовалось от "Юнайтед" в этих двух стартовых матчах — просто победить. Любое поражение против "Лестера" или "Брайтона", как я уже говорил перед началом сезона, дополнительно сгустило бы тучи над "Олд Траффорд".



"Еще до первого матча сезона было очевидно, что "Юнайтед" нуждается в приглашении одного-двух авторитетных центральных защитников".



"По словам Жозе Моуриньо, он предоставил список своих целей клубу, но никого из этого списка не получил. Кто знает, по какой причине. Возможно, они оказались слишком дороги. Возможно, они не подошли под философию клуба. Возможно, эти игроки не были доступны".



"Когда "Юнайтед" никого не купил из этого списка и остался с прежними центральными защитниками, было понятно, что они окажутся под очень, очень большим давлением".



"Когда твой клуб в публичном пространстве рассуждает об игроках, которыми не обладает, и об игроках, которых хочет пригласить на определенные позиции, то это худшая вещь для игрока в раздевалке".



"Сильно ли это придает уверенности в себе имеющимся в клубе игрокам? Не особо. Сегодня мы видели, что Эрик Байи и Виктор Линделеф недостаточно верили в себя. Или они просто недостаточно хороши. Истина где-то между".



"На мой взгляд, они являются центральными защитниками второго сорта. Если бы рядом с ними действовал кто-нибудь вроде Джона Терри, Япа Стама, Рио Фердинанда или Неманьи Видича, все было бы в порядке".



"Раз уж на то пошло, я и себя могу назвать центральным защитником второго сорта. Я провел много матчей за "Юнайтед" на позиции центрального защитника, но мне всегда требовался сильный и статный партнер — иначе мне приходилось очень сложно из-за не самых выдающихся физических данных".



"Иногда ты можешь немного запутаться, но эти двое центральных защитников сегодня путались весь день. И подобное происходит довольно часто".



"Я не пытаюсь их оправдать. Они инвестировали 120 миллионов фунтов в эту четверку защитников. Вдобавок они обладают лучшим голкипером в мире, поэтому вы можете сказать, что они серьезно инвестировали в укрепление обороны и последнего рубежа".



"Однако они все равно недостаточно хороши. Коллективно они недостаточно хороши, и они недостаточно хороши индивидуально".



"Нужно отбросить мысли о том, что ты и так много инвестировал в эту зону. Если Тоби Алдервейрелд или Харри Магуайр доступны, и тебе нужно принять решение, то на месте "Манчестер Юнайтед" ты просто должен пойти и купить их, чего бы это ни стоило".



"Когда я смотрю, какой связкой центральных защитников Моуриньо обладал в "Челси", то вижу силу и мощь. Здесь у него этого нет".



"Это его третий сезон в клубе, и я думаю, он предельно расстроен, что не получил поддержку на трансферном рынке. Нельзя оставить дом на три четверти построенным. Ты должен закончить его, закончить строительство. Уже после этого ты можешь думать о продаже или аренде, потому что твой наполовину построенный дом никому не нужен".



"Ему нужны дополнительные инвестиции. Это очевидно, и клуб должен его поддержать, потому что нельзя прерывать процесс на полпути. Они должны дойти до конца".



"Ситуация улучшится, "Юнайтед" станет сильнее, и против них будет сложно играть. Я не думаю, что они финишируют в топ-4, но топ-4 исторически никогда не была планкой для "Юнайтед". О них всегда судили по титулам Премьер-Лиги".



"В данный момент чемпионство выглядит маловероятным. Конечно, сезон только стартовал, но очень непохоже, что в своем текущем состоянии "Юнайтед"хоть близко может претендовать на титул".



"Забудьте все остальное, эта четверка защитников недостаточно хороша для завоевания титула Премьер-Лиги. Давайте начнем и закончим с этого".



"У них лучший голкипер в мире, сильная полузащита в лице Поля Погба, Неманьи Матича и Фреда, впереди есть Ромелу Лукаку, Антони Мартиаль, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Хуан Мата. У них много хороших игроков".



"Но похоже на то, что с этой четвертой защитников проблемы будут возникать всегда, и они всегда будут пропускать голы. Этой четверке не хватает авторитета, и в этом проблема".



"Жозе Моуриньо знает о командах, которые выигрывали Премьер-Лигу, и знает о завоевании титулов в различных странах. Он знает, что фундамент успеха — это хорошая оборона", — сообщил Невилл в эфире.