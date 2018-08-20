Рефери-трансгендер впервые рассудил матч в Англии

Рефери-трансгендер В воскресенье был сыгран первый в истории английского футбола матч, арбитром которого выступил трансгендер.

Как сообщает Daily Mirror, в этом матче сошлись женские команды "Куинз Парк Рейнджерс" и "Парквуд Рейнджерс" в Северо-Западном Лондоне. А обслуживала эту игру 46-летняя Люси Кларк.

До того, как принять женский образ, Люси была мужчиной и носила имя Ник, став отцом трех детей в браке со своей супругой Аврил. К слову, смена пола никак не сказалась на браке — а даже укрепила его, как призналась прессе рефери.

Отметим, что Люси работает футбольным рефери на полупрофессиональном уровне, обслуживая женские матчи с седьмого по 10-й дивизион. По своей основной деятельности Кларк является таксистом.

Вот уже три года Люси принимает гормоны, но в следующем году собирается перенести операцию, чтобы завершить перевоплощение в женщину. Кларк надеется, что смена пола придаст толчок ее футбольной карьере и позволит работать в том числе и на матчах мужских команд.

Рефери-трансгендер

Рефери-трансгендер

Рефери-трансгендер

Рефери-трансгендер

Люси и Аврил

Люси Кларк раньше



Метки рефери

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2018 01:50

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  1. lahmatyj 20.08.2018 02:56 # lahmatyj
    it's a trap!!! ебаныйстыд.

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  2. gerrard08 20.08.2018 02:43 # gerrard08
    Боже. что это за жесть?)

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  3. kos9k 20.08.2018 02:25 # kos9k
    е6аный пи3дец

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