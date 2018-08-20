Рефери-трансгендер впервые рассудил матч в Англии
В воскресенье был сыгран первый в истории английского футбола матч, арбитром которого выступил трансгендер.
Как сообщает Daily Mirror, в этом матче сошлись женские команды "Куинз Парк Рейнджерс" и "Парквуд Рейнджерс" в Северо-Западном Лондоне. А обслуживала эту игру 46-летняя Люси Кларк.
До того, как принять женский образ, Люси была мужчиной и носила имя Ник, став отцом трех детей в браке со своей супругой Аврил. К слову, смена пола никак не сказалась на браке — а даже укрепила его, как призналась прессе рефери.
Отметим, что Люси работает футбольным рефери на полупрофессиональном уровне, обслуживая женские матчи с седьмого по 10-й дивизион. По своей основной деятельности Кларк является таксистом.
Вот уже три года Люси принимает гормоны, но в следующем году собирается перенести операцию, чтобы завершить перевоплощение в женщину. Кларк надеется, что смена пола придаст толчок ее футбольной карьере и позволит работать в том числе и на матчах мужских команд.
20.08.2018 01:50
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it's a trap!!! ебаныйстыд.
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Боже. что это за жесть?)
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е6аный пи3дец
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