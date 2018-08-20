Сарри объяснил, почему Лофтус-Чик не попал в заявку "Челси" на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему полузащитник Рубен Лофтус-Чик не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Ярко отыграв прошлый сезон в "Кристал Пэлас" на правах аренды, этим летом Лофтус-Чик вернулся в родной клуб, чтобы попытаться стать основным игроком "синих". Однако пока Рубен не имел полноценной возможности произвести впечатление на Сарри.



Против "Арсенала" в субботу Лофтус-Чик не попал даже в число запасных. Впрочем, Сарри уверяет, что это вовсе не стало его реакцией на игру Рубена против "Хаддерсфилда" в первом туре, когда англичанин появился на замену в концовке. Просто Маурицио решил, что ему нужен только один полузащитник на скамейке, и таковым стал Матео Ковачич.



"Выбор запасных зависит от их позиций на поле. Я предпочитаю иметь на лавке двух вингеров и только одного полузащитника. Только это оказывает влияние. Ничего кроме".



"На лавке мне нужен один голкипер, один крайний защитник, один центральный защитник и, возможно, два полузащитника и только один вингер".



"Но на тренировке в пятницу я решил поступить наоборот и выбрал двух вингеров и одного полузащитника", — цитирует Сарри Daily Express.