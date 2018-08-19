Моуриньо недоволен, что рефери не дал "Юнайтед" шанса отыграться

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что рефери Кевин Френд слишком рано дал свисток к окончанию матча против "Брайтона".

Второй выезд подряд "красных дьяволов" на "Амекс Стэдиум" завершился поражением. Уступив здесь со счетом 1:0 в прошлом сезоне, в этом подопечные Жозе Моуриньо были биты 3:2.



Свой второй гол "Юнайтед" забил с пенальти, заработанного Маруаном Феллайни на последней компенсированной минуте. Как только игра была возобновлена с центра поля, спустя считанные секунды Френд дал свисток к окончанию матча, лишив гостей возможности провести еще одну атаку и попытаться уйти от поражения. Жозе это расстраивает.



"Мы забили слишком поздно свой гол во втором тайме, и у нас даже не осталось возможности, чтобы забить еще один".



"Это довольно странно, потому что матч против "Лестера" завершился угловым против нас, а у Шмейхеля было 15 секунд, чтобы прийти из своей штрафной площади в нашу. Рефери подождал, чтобы дать "Лестеру" эту возможность, хотя компенсированное время уже истекло".



"В сегодняшней ситуации не было углового, но она была близка по смыслу в том отношении, что мы могли провести последнюю атаку, а рефери остановил игру, когда мяч был в воздухе".



"Однако "Брайтон" все равно заслужил победу, мои поздравления", — цитирует Моуриньо Sky Sports.