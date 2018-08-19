Моуриньо недоволен, что рефери не дал "Юнайтед" шанса отыграться

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что рефери Кевин Френд слишком рано дал свисток к окончанию матча против "Брайтона".

Второй выезд подряд "красных дьяволов" на "Амекс Стэдиум" завершился поражением. Уступив здесь со счетом 1:0 в прошлом сезоне, в этом подопечные Жозе Моуриньо были биты 3:2.

Свой второй гол "Юнайтед" забил с пенальти, заработанного Маруаном Феллайни на последней компенсированной минуте. Как только игра была возобновлена с центра поля, спустя считанные секунды Френд дал свисток к окончанию матча, лишив гостей возможности провести еще одну атаку и попытаться уйти от поражения. Жозе это расстраивает.

"Мы забили слишком поздно свой гол во втором тайме, и у нас даже не осталось возможности, чтобы забить еще один".

"Это довольно странно, потому что матч против "Лестера" завершился угловым против нас, а у Шмейхеля было 15 секунд, чтобы прийти из своей штрафной площади в нашу. Рефери подождал, чтобы дать "Лестеру" эту возможность, хотя компенсированное время уже истекло".

"В сегодняшней ситуации не было углового, но она была близка по смыслу в том отношении, что мы могли провести последнюю атаку, а рефери остановил игру, когда мяч был в воздухе".

"Однако "Брайтон" все равно заслужил победу, мои поздравления", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 23:30

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.08.2018 00:00 # gerrard08
    Всего лишь одна левая пенка, пздц, да.

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  2. leon-britton 19.08.2018 23:54 # leon-britton
    Моуриньо недоволен, что рефери позволил Брайтону провести его ссаному автобусу шершавым мухомором по губам.

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  3. jack-willsher 19.08.2018 23:46 # jack-willsher
    такой тренер - это карма за купленные трофеи соСафом

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  4. lfc-in-my-heart 19.08.2018 23:36 # lfc-in-my-heart
    Боже что он несёт. Мяч был бы у Брайтона, который попасовался бы до штрафной, и выбил бы в аут, получив заветный свисток. Моур просто клоун, подходящий для скамца тренер.

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  5. electric 19.08.2018 23:35 # electric
    Лох чмоу и опозорился.

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