Моуриньо недоволен, что рефери не дал "Юнайтед" шанса отыграться
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что рефери Кевин Френд слишком рано дал свисток к окончанию матча против "Брайтона".
Второй выезд подряд "красных дьяволов" на "Амекс Стэдиум" завершился поражением. Уступив здесь со счетом 1:0 в прошлом сезоне, в этом подопечные Жозе Моуриньо были биты 3:2.
Свой второй гол "Юнайтед" забил с пенальти, заработанного Маруаном Феллайни на последней компенсированной минуте. Как только игра была возобновлена с центра поля, спустя считанные секунды Френд дал свисток к окончанию матча, лишив гостей возможности провести еще одну атаку и попытаться уйти от поражения. Жозе это расстраивает.
"Мы забили слишком поздно свой гол во втором тайме, и у нас даже не осталось возможности, чтобы забить еще один".
"Это довольно странно, потому что матч против "Лестера" завершился угловым против нас, а у Шмейхеля было 15 секунд, чтобы прийти из своей штрафной площади в нашу. Рефери подождал, чтобы дать "Лестеру" эту возможность, хотя компенсированное время уже истекло".
"В сегодняшней ситуации не было углового, но она была близка по смыслу в том отношении, что мы могли провести последнюю атаку, а рефери остановил игру, когда мяч был в воздухе".
"Однако "Брайтон" все равно заслужил победу, мои поздравления", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
19.08.2018 23:30
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Последние комментарии:
Всего лишь одна левая пенка, пздц, да.
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Моуриньо недоволен, что рефери позволил Брайтону провести его ссаному автобусу шершавым мухомором по губам.
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такой тренер - это карма за купленные трофеи соСафом
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Боже что он несёт. Мяч был бы у Брайтона, который попасовался бы до штрафной, и выбил бы в аут, получив заветный свисток. Моур просто клоун, подходящий для скамца тренер.
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Лох чмоу и опозорился.
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