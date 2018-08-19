Погба: "Нам не удалось правильно настроиться на матч"

Поль Погба Капитан "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что его команде не удалось правильно настроиться на проигранный матч против "Брайтона".

В воскресенье "красные дьяволы" понесли свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, уступив "чайкам" со счетом 3:2. Еще больше, чем результат, удручает игра "Юнайтед", но Погба надеется, что это станет ценным уроком для команды.

"Мы проиграли, и мы не заслуживали победы. По нашему настрою не было видео, что мы хотим победить их — соперник был голоднее нас".

"В первую очередь я виню себя — я недостаточно правильно настроился. Однако мы не будем опускать руки, и это станет большим уроком для нас", — сообщил Погба Sky Sports.



Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 22:00

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  1. danik9 19.08.2018 22:53 # danik9
    Ахахахаха, весело однако)

    Хаддерсфилд...

    Терьеры...

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  2. stakhanov 19.08.2018 22:51 # stakhanov
    михайло опять ширнулся походу

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  3. boke-ast 19.08.2018 22:16 # boke-ast
    Какой Хаддерсфилд???

    "Мы проиграли, и мы не заслуживали победы. По нашему настрою не было видео"
    Какое видео???
    Чё за бред ???

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