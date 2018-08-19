Погба: "Нам не удалось правильно настроиться на матч"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что его команде не удалось правильно настроиться на проигранный матч против "Брайтона".
В воскресенье "красные дьяволы" понесли свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, уступив "чайкам" со счетом 3:2. Еще больше, чем результат, удручает игра "Юнайтед", но Погба надеется, что это станет ценным уроком для команды.
"Мы проиграли, и мы не заслуживали победы. По нашему настрою не было видео, что мы хотим победить их — соперник был голоднее нас".
"В первую очередь я виню себя — я недостаточно правильно настроился. Однако мы не будем опускать руки, и это станет большим уроком для нас", — сообщил Погба Sky Sports.
19.08.2018 22:00
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Ахахахаха, весело однако)
Хаддерсфилд...
Терьеры...
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михайло опять ширнулся походу
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Какой Хаддерсфилд???
"Мы проиграли, и мы не заслуживали победы. По нашему настрою не было видео"
Какое видео???
Чё за бред ???
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