Погба: "Нам не удалось правильно настроиться на матч"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что его команде не удалось правильно настроиться на проигранный матч против "Брайтона".

В воскресенье "красные дьяволы" понесли свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, уступив "чайкам" со счетом 3:2. Еще больше, чем результат, удручает игра "Юнайтед", но Погба надеется, что это станет ценным уроком для команды.



"Мы проиграли, и мы не заслуживали победы. По нашему настрою не было видео, что мы хотим победить их — соперник был голоднее нас".



"В первую очередь я виню себя — я недостаточно правильно настроился. Однако мы не будем опускать руки, и это станет большим уроком для нас", — сообщил Погба Sky Sports.