Ндиди связал свое будущее с "Лестером" до 2024 года

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ндиди выступает за "лис" после своего перехода из "Генка" в январе 2017. За эти 18 месяцев Уилфрид добился впечатляющего прогресса и дважды признавался молодым Игроком Года на "Кинг Пауэр".



В прессе уже давно ходят слухи, что внимание на 21-летнего игрока сборной Нигерии обратили большие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", однако сегодня "Лестер" обезопасил себя от потери восходящей звезды по сниженной цене.



Связав свое будущее на шесть ближайших лет, теперь Уилфрид сможет сосредоточиться на игре в футбол. В этом сезоне Ндиди целиком провел оба матча "лис".



"Я очень рад заключить этот контракт с "Лестером". Я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным в клубе, и я в восторге от того, что смогу находиться здесь еще шесть лет. Надеюсь, вместе с моими партнерами по команде и нашими удивительными болельщиками мы сможем пережить еще много великолепных моментов", — сообщил Ндиди.