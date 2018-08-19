Моуриньо не ожидал, что "Юнайтед" наделает столько ошибок

После неожиданного поражения от "Брайтона" (3:2) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда наделала слишком много ошибок.

Начав сезон с победы над "Лестером", в воскресенье "красные дьяволы" неожиданно уступили команде Криса Хьютона, не предложив толковую игру в атаке. Вдобавок "Юнайтед" совершил слишком много ошибок в защите. Именно это шокировало Моуриньо больше всего.



"Мы наделали слишком много ошибок и были за это наказаны. Иногда ты совершаешь ошибки, но соперник не пользуется этим, однако сегодня все было совершенно иначе. "Брайтон" забил, благодаря чему получил уверенность в своих силах".



"Я не ожидал, что мы будем ошибаться так часто. Точно так же я не ожидал, что соперник воспользуется этими ошибками настолько хорошо. Они получили заряд уверенности, мы его лишились, из-за этого реализовать план было уже очень тяжело", - цитирует Моуриньо BBC.