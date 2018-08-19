Моуриньо не ожидал, что "Юнайтед" наделает столько ошибок
После неожиданного поражения от "Брайтона" (3:2) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда наделала слишком много ошибок.
Начав сезон с победы над "Лестером", в воскресенье "красные дьяволы" неожиданно уступили команде Криса Хьютона, не предложив толковую игру в атаке. Вдобавок "Юнайтед" совершил слишком много ошибок в защите. Именно это шокировало Моуриньо больше всего.
"Мы наделали слишком много ошибок и были за это наказаны. Иногда ты совершаешь ошибки, но соперник не пользуется этим, однако сегодня все было совершенно иначе. "Брайтон" забил, благодаря чему получил уверенность в своих силах".
"Я не ожидал, что мы будем ошибаться так часто. Точно так же я не ожидал, что соперник воспользуется этими ошибками настолько хорошо. Они получили заряд уверенности, мы его лишились, из-за этого реализовать план было уже очень тяжело", - цитирует Моуриньо BBC.
19.08.2018 20:45
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Последние комментарии:
То есть он не ожидал такую игру от брайтона, не смотря на то, что соснули в прошлом сезоне от них
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Бесполезные отмазки, главная ошибка, к сожалению, на тренерском мостике.
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А был ли план?
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В городе Брайтон наверное праздник...
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Шелсей победили Хадересфилд 3-0, Сити Уничтожил 6-1, Сити победил Шелсей 2-0,
Теперь Вопрос: Сити - Юнайтед 12-0?????
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а ну все понятно "не смогли реализовать план" , нужно нанять реализатора и с планом не будет проблем....
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и главная ошибка команды - это подписание раздутого недотренера))))
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Поимели лохов, хотя гнидам поделом
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"Мы наделали слишком много проглотов и были за это обоссаны. Иногда ты совершаешь проглоты, но соперник не пользуется этим, однако сегодня все было совершенно иначе. "Брайтон" отлил, благодаря чему получил уверенность в своих струях".
"Я не ожидал, что мы будем пить ссанину так часто. Точно так же я не ожидал, что соперник воспользуется этими проглотами настолько хорошо. Они получили заряд в своём мочевом пузыре, мы получили струю, из-за этого реализовать план было уже очень тяжело", - цитирует Моуриньо BBC.
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Кек.
Чем то на луку похож. Валит всё на всех. Сам белый и пушистый))
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