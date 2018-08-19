Моуриньо не ожидал, что "Юнайтед" наделает столько ошибок

Жозе Моуриньо После неожиданного поражения от "Брайтона" (3:2) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда наделала слишком много ошибок.

Начав сезон с победы над "Лестером", в воскресенье "красные дьяволы" неожиданно уступили команде Криса Хьютона, не предложив толковую игру в атаке. Вдобавок "Юнайтед" совершил слишком много ошибок в защите. Именно это шокировало Моуриньо больше всего.

"Мы наделали слишком много ошибок и были за это наказаны. Иногда ты совершаешь ошибки, но соперник не пользуется этим, однако сегодня все было совершенно иначе. "Брайтон" забил, благодаря чему получил уверенность в своих силах".

"Я не ожидал, что мы будем ошибаться так часто. Точно так же я не ожидал, что соперник воспользуется этими ошибками настолько хорошо. Они получили заряд уверенности, мы его лишились, из-за этого реализовать план было уже очень тяжело", - цитирует Моуриньо BBC.



Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2018 20:45

Количество просмотров Просмотров: 2134

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 19.08.2018 21:46 # tigerpool
    То есть он не ожидал такую игру от брайтона, не смотря на то, что соснули в прошлом сезоне от них

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  2. imf-tau 19.08.2018 21:42 # imf-tau
    Бесполезные отмазки, главная ошибка, к сожалению, на тренерском мостике.

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  3. carrick-16 19.08.2018 21:29 # carrick-16
    А был ли план?

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  4. scouser2005 19.08.2018 21:29 # scouser2005
    В городе Брайтон наверное праздник...

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  5. silva77 19.08.2018 21:27 # silva77
    Шелсей победили Хадересфилд 3-0, Сити Уничтожил 6-1, Сити победил Шелсей 2-0,
    Теперь Вопрос: Сити - Юнайтед 12-0?????

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  6. verh 19.08.2018 21:20 # verh
    а ну все понятно "не смогли реализовать план" , нужно нанять реализатора и с планом не будет проблем....

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  7. madscouser 19.08.2018 21:02 # madscouser
    и главная ошибка команды - это подписание раздутого недотренера))))

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  8. lgoleg 19.08.2018 20:58 # lgoleg
    Поимели лохов, хотя гнидам поделом

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  9. mrjingles 19.08.2018 20:49 # mrjingles
    "Мы наделали слишком много проглотов и были за это обоссаны. Иногда ты совершаешь проглоты, но соперник не пользуется этим, однако сегодня все было совершенно иначе. "Брайтон" отлил, благодаря чему получил уверенность в своих струях".

    "Я не ожидал, что мы будем пить ссанину так часто. Точно так же я не ожидал, что соперник воспользуется этими проглотами настолько хорошо. Они получили заряд в своём мочевом пузыре, мы получили струю, из-за этого реализовать план было уже очень тяжело", - цитирует Моуриньо BBC.

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  10. electric 19.08.2018 20:46 # electric
    Кек.
    Чем то на луку похож. Валит всё на всех. Сам белый и пушистый))

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