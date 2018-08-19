"Юнайтед" заслуженно проиграл "Брайтону"
В своем первом выездном матче нового сезона "Манчестер Юнайтед" справедливо проиграл "Брайтону" со счетом 3:2.
Относительно поражения от "Уотфорда" в старте у "чаек" появились Мартин Монтойя и Гаэтан Бонг, заменив Бруно Сальтора и Бернардо.
"Красные дьяволы" недосчитались из-за травмы Алексиса Санчеса, вместо которого вышел Антони Мартиаль. Также вернулись в команду Эшли Янг и Ромелу Лукаку.
Несмотря на определенную прыть хозяев, именно гости могли открыть счет в начале матча. Однако удар Мартиаля, просочившегося меж двух защитников, был заблокирован, а Лукаку, выйдя на убойную позицию внутри штрафной, пробил мимо ворот.
Затем давление "Юнайтед" стало ослабевать, и "Брайтон" принялся все чаще атаковать. А на 25-й минуте "чайки" даже открыли счет. Солли Марч выполнил прострел с левого фланга к воротам, где Гленн Мюррей опередил Виктора Линделефа и внешней стороной стопы подсек мяч в дальний угол — 1:0.
За первым голом сразу же последовал и второй. Хозяева не лучшим образом разыграли угловой, но атака продолжилась и мяч был доставлен в штрафную до Шейна Даффи, который вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.
Впрочем, уже на 34-й минуте гости вернулись в игру. Люк Шоу подхватил отбитый за пределы штрафной мяч и в жестком стыке с соперником выполнил обратную передачу к воротам, где Лукаку кивком головы опустил снаряд в цель — 2:1.
Гол Лукаку не сбил атакующий порыв "Брайтона". "Чайки" не стали прижиматься к своим воротам, и на 42-й минуте Эрик Байи только фолом смог остановить прорыв Паскаля Гросса в штрафной. Был назначен пенальти, который сам же Гросс и реализовал, несмотря на касание Давидом Де Хеа мяча — 3:1.
На второй тайм Жозе Моуриньо выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, однако хозяева уже перестроились и сосредоточились на сдерживании соперника, который совершенно не имел свободного пространства.
На 76-й минуте "Юнайтед", наконец, нанес свой второй удар в створ за матч. Это Поль Погба пытался забросить мяч в дальний угол ворот, но голкипер Мэттью Райан не потерял бдительность из-за отсутствия работы.
Концовка матча проходила совершенно безмятежно. "Дьяволы" не устроили никакого штурма и не создавали никаких моментов. Лишь на самом исходе компенсированного времени появившийся на замену Маруан Феллайни заработал пенальти, который уверенно реализовал Погба — 3:2.
В первом тайме "Брайтон" показал отличную атакующую игру, а во втором — прекрасную дисциплину. И того, и другого очень не хватило "Юнайтед", чье поражение выглядит вполне заслуженным. Не считая гола Лукаку и реализованного пенальти, "дьяволы" нанесли лишь один удар в створ, что говорит о многом.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.08.2018 20:00
Просмотров: 5500
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вы чё идиоты. Чтобы Моуриньо ушел ему надо заплатить миллионов сто. Забудьте.
(ответить)
В след туре победа мю над курами, инфа на 100, заскриньте
(ответить)
Шелсей победили Хадересфилд 3-0, Сити Уничтожил 6-1, Сити победил Шелсей 2-0,
Теперь Вопрос: Сити - Юнайтед 12-0?????
(ответить)
Смотреть это невозможно, но вид тонущего Муму и растерянного португальского Герасима доставляет.
(ответить)
Как обычно пенсы скачут на костях.
(ответить)
Все происходит как я предсказывал....?...
(ответить)
мдааа, а все эти переоцененные жестикулирующий бочонок и скачущий олень, хорошо еще чилийца не было, а то 4 получили бы, охххх хох
(ответить)
Игру МЮ смотреть вообще не возможно стало...
Помню при старике Ферги разница в 2 мяча ничего ее гарантировала...
(ответить)
Бгг)))) На 76-й минуте "Юнайтед", наконец, нанес свой второй удар в створ за матч. ЧАЙКИ ЭПИЧНО ОБОСРАЛИ АВТОБУСНУЮ ПОМОЙКУ. Красота))))
(ответить)
Сезон длинный, а это всего лишь 2 тур.
Всем советовал бы анализировать статистику.
Особенно тем, кто ставки делает.
В этом матче на 15 минуте пробег игроков Брайтона был 6 километров против 2 км у скама. Хотя владение мячом было где-то 35-40 на 60—65.
О чем это говорит? А о том, что манки тупо стояли на месте, катали мяч впустую. А чайки вносились как угорелые. Вот я и почувствовал, что они уроют этот МЮ. Что и случилось начиная с 25 минуты. Получив два гола, манки забегали и ближе к концу 1 тайма они сравнялись с чайками по пробегу. А матч вообще закончился с пробегом Брайтон-20-25-Юнайтед. Но что толку?
(ответить)
Де Хеа
приобретени приобретение приобретение
приобретение приобретение приобретение Погба Шоу
Лукаку Марсиаль
Назначение Антонио Конте на пост главного тренера и чемпионство в АПЛ.
(ответить)
Это фиаско, с таким составом такое говно катать. Нет команды каждый сам по себе ещё р линделеф в центре защиты, вообще пиздец.
(ответить)
изи чемпик для чмоу
(ответить)
Статистика по лучшему вратарю космоса:
• 6 игр
• 14 ударов в створ
• 10 голов
(ответить)
Болелы МЮ! Лучше всего в этот проссаный сезон назначить тренером Пуховика. Поугораем весь сезон, вдруг и толк будет. Конте это тот же Моур, после пенсов лучше тренеров не брать. Зидан вроде круто пусть с лета 2019 и начинает.
(ответить)
в следующем туре проведем шершавым мухомором ттх! скриньте
(ответить)
[Доминик Монаган сообщил, что уже не может дождаться матча, чтобы поболеть за любимый клуб. А еще желает МЮ удачи]
Четко поболел!
МЮ с победой!
(ответить)
Я бы на месте болельщиков МЮ очень хотел увидеть Конте на тренерском мостике команды. Он бы наладил игру в обороне. При нём бы как раз перешли на 3-5-2 и Погба заиграл бы на полную мощь. Марсиаль, Рэшфорд и Шоу тоже бы заиграли как позволяет им потенциал. Слили бы Матича, купили бы хорошую реджисту, купили бы бакаёку и в кратчайшие сроки смогли бы стать реальными претендентами на титул. Идеальный вариант как для Конте, который получил бы шанс для мести Грановской, так и для МЮ, который получил бы топового тренера победителя.
(ответить)
Если ЛФЦ завтра выиграет, можно считать 4-ку сформированной.
Хотя ТТХ выглядит стремно по игре.
(ответить)
Из классики Фапла и приверженцев Михужло...
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий