"Юнайтед" заслуженно проиграл "Брайтону"

В своем первом выездном матче нового сезона "Манчестер Юнайтед" справедливо проиграл "Брайтону" со счетом 3:2.

Относительно поражения от "Уотфорда" в старте у "чаек" появились Мартин Монтойя и Гаэтан Бонг, заменив Бруно Сальтора и Бернардо.



"Красные дьяволы" недосчитались из-за травмы Алексиса Санчеса, вместо которого вышел Антони Мартиаль. Также вернулись в команду Эшли Янг и Ромелу Лукаку.



Несмотря на определенную прыть хозяев, именно гости могли открыть счет в начале матча. Однако удар Мартиаля, просочившегося меж двух защитников, был заблокирован, а Лукаку, выйдя на убойную позицию внутри штрафной, пробил мимо ворот.



Затем давление "Юнайтед" стало ослабевать, и "Брайтон" принялся все чаще атаковать. А на 25-й минуте "чайки" даже открыли счет. Солли Марч выполнил прострел с левого фланга к воротам, где Гленн Мюррей опередил Виктора Линделефа и внешней стороной стопы подсек мяч в дальний угол — 1:0.



За первым голом сразу же последовал и второй. Хозяева не лучшим образом разыграли угловой, но атака продолжилась и мяч был доставлен в штрафную до Шейна Даффи, который вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.



Впрочем, уже на 34-й минуте гости вернулись в игру. Люк Шоу подхватил отбитый за пределы штрафной мяч и в жестком стыке с соперником выполнил обратную передачу к воротам, где Лукаку кивком головы опустил снаряд в цель — 2:1.



Гол Лукаку не сбил атакующий порыв "Брайтона". "Чайки" не стали прижиматься к своим воротам, и на 42-й минуте Эрик Байи только фолом смог остановить прорыв Паскаля Гросса в штрафной. Был назначен пенальти, который сам же Гросс и реализовал, несмотря на касание Давидом Де Хеа мяча — 3:1.



На второй тайм Жозе Моуриньо выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, однако хозяева уже перестроились и сосредоточились на сдерживании соперника, который совершенно не имел свободного пространства.



На 76-й минуте "Юнайтед", наконец, нанес свой второй удар в створ за матч. Это Поль Погба пытался забросить мяч в дальний угол ворот, но голкипер Мэттью Райан не потерял бдительность из-за отсутствия работы.



Концовка матча проходила совершенно безмятежно. "Дьяволы" не устроили никакого штурма и не создавали никаких моментов. Лишь на самом исходе компенсированного времени появившийся на замену Маруан Феллайни заработал пенальти, который уверенно реализовал Погба — 3:2.



В первом тайме "Брайтон" показал отличную атакующую игру, а во втором — прекрасную дисциплину. И того, и другого очень не хватило "Юнайтед", чье поражение выглядит вполне заслуженным. Не считая гола Лукаку и реализованного пенальти, "дьяволы" нанесли лишь один удар в створ, что говорит о многом.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче