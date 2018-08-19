Гвардиола: "Никогда не видел Агуэро таким"

После победы над "Хаддерсфилдом" (6:1) главный тренер "Манчестер Сити" рассказал, что никогда не видел нападающего Серхио Агуэро в такой классной форме.

В воскресенье Агуэро сделал хет-трик против команды Дэвида Вагнера, благодаря чему "горожане" одержали разгромную победу и вырвались в лидеры Премьер-Лиги. Гвардиола после матча был в шоке от формы, продемонстрированной аргентинским бомбардиром.



"Я рад не только от того, что мы набрали три очка, но и тем, как мы играли. Мы стартовали лучше, чем в прошлом сезоне, и показывали хороший футбол все 90 минут".



"В прошлом сезоне "Хаддерсфилд" играл с пятеркой защитников, поэтому мы решили выйти с двумя нападающими. В прошлом сезоне мы не могли выходить в таком составе, потому что у нас не было Бенжамена Менди".



"Больше всего я рад за Агуэро. Если честно, я еще никогда не видел его таким. Он в отличных кондициях и великолепен как с мячом, так и без мяча", - цитирует Гвардиолу BBC.