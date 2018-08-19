Клопп считает новый контракт с Захой главным трансфером "Пэлас" этим летом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что главным трансфером "Кристал Пэлас" этим летом стало подписание нового контракта с вингером Уилфридом Захой.

В начале этого лета стало известно, что Заха отверг предложение "орлов" о новой сделке. Затем на протяжении нескольких недель пресса упорно сватала Уилфрида в "Челси" и "Тоттенхэм".



Однако трансферное окно закрылось, а Заха так и остался на "Селхерст Парк". На текущей же неделе Уилфрид окончательно закрыл вопрос со своим будущим, заключив новый контракт до 2023 года, и Клопп видит в этом главную трансферную удачу "Пэлас".



"Они не совершили каких-то захватывающих приобретений, но если хотите, то можно считать захватывающим трансфером Заху".



"Думаю, они предельно счастливы, что Уилфрид заключил новый контракт. Он очень важен для них, и прошлый сезон это наилучшим образом показал", — сообщил Клопп Sky Sports.