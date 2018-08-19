Агуэро помог "Сити" разгромить "Хаддерсфилд"

Серхио Агуэро В своем первом домашнем матче нового сезона "Манчестер Сити" учинил разгром над "Хаддерсфилдом" — 6:1. Наибольший вклад в результат сделал Серхио Агуэро, оформив хет-трик.

По сравнению с матчем первого тура против "Арсенала" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани, Давид Сильва и Габриэль Жезус, заменив Кайла Уолкера, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга.

Три перестановки произошло и у "терьеров". Их состав освежили Йон Горенц-Станкович, Томми Смит и Абельхамид Сабири.

"Сити" сразу же принялся размашисто атаковать, практически лишив соперника мяча. Гости были вынуждены обороняться всей командой и даже не помышляли о вылазках к воротам Эдерсона.

Настойчивое давление принесло свои плоды на 25-й минуте, когда Серхио Агуэро принял мяч возле чужой штрафной от Эдерсона. Аргентинец выманил на себя защитника и голкипера, а затем нашел возможность поразить пустые ворота — 1:0.

Открыв счет, "горожане" не успокоились и спустя шесть минут забили второй гол. Бенжамен Менди попытался сыграть в стенку с Жезусом, но не смог принять ответную передачу. Зато мяч отскочил назад к Габриэлю, который ударом с левой ноги из пределов штрафной площади поразил угол ворот — 2:0.

Пока "Хаддерсфилд" приходил в себя, "Сити" оформил и третий гол. Голкипер "терьеров" Бен Хамер выпустил мяч из рук после прострела с левого фланга от Менди и тут же был наказан подскочившим Агуэро — 3:0.

"Горожане" заметно успокоились и расслабились — настолько, что под занавес тайма позволили гостям отыграть один гол. Филип Биллинг вбросил мяч из аута, Стив Мунье сделал скидку головой на Горенц-Станковича, а тот опередил Джонса Стоунса и поразил ворота с четырех метров — 3:1.

В начале второго тайма "Сити" восстановил прежнюю разницу в счете. Это Давид Сильва отметился великолепным ударом со штрафного — 4:1.

На 57-й минуте "Хаддерсфилд" едва не пропустили еще раз, но дальний удар Агуэро на себя приняла штанга. Несмотря на комфортный счет, "горожане" продолжали держать своего соперника в тисках, создавая момент за моментом.

Особенно старался у хозяев Агуэро, отчаянно жаждавший оформит хет-трик. И на 75-й минуте ему это удалось. Менди выполнил свой фирменный прострел с левого фланга, а Серхио технично пробил пяткой из пределов штрафной — 5:1.

Точку в матче на 84-й минуте поставил Лерой Сане, заменивший Агуэро. Немец ворвался в штрафную по левому краю и пробил в упор в голкипера, от которого мяч отскочил в Теренса Конголо и оказался в воротах — 6:1.

"Сити" учинил разгром, но мог победить еще крупнее — десятки нанесенных ударов об этом свидетельствуют. "Хаддерсфилд" продержался только 25 минут, но после первого пропущенного гола выбросил белый фланг и превратился в мальчиков для битья.

"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 17:30

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Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 19.08.2018 18:33 # chelseafanmd
    уже пора понять что с Мауром надо контракт строго на 2 года дальше ничего хорошего он не придумает)

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  2. scouser2005 19.08.2018 18:31 # scouser2005
    Это мюздец...

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  3. quavo 19.08.2018 18:31 # quavo
    Впиреде манюрей

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  4. ccchelsea 19.08.2018 18:31 # ccchelsea
    Просто ржу с людей, которые считают центральных защитников МЮ нормальными футболистами. В оборонительной игре МЮ ещё более менее иногда смотрятся, но поставь этих клоунов в Сити, Челси или Ливерпуль, то был бы дикий трешак. Не просто так ведь Маур просил всё лето защитников.
    П.С. Рентв, это для тебя братишка. Норм я поржал когда ты Рюди, Луиза и Кристиансена ставил ниже этих клоунов. Вечером помогу тебе познать процессы протекающие в футболе.

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  5. imf-tau 19.08.2018 18:31 # imf-tau
    Филя Джонс с таким лицом сидит типа "еба бля, что за днища"

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  6. van-der-slav 19.08.2018 18:31 # van-der-slav
    Почему на трибуне уже не поют жозе мориньо???

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  7. joker08 19.08.2018 18:31 # joker08
    лоооол

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  8. seva 19.08.2018 18:30 # seva
    епал ваш Сити. посасао от Юнайтед приятнее

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  9. charlton 19.08.2018 18:30 # charlton
    О боже, пусть этот недотренер Маур свалит

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  10. sir-alex-67 19.08.2018 18:30 # sir-alex-67
    ооо МЮ ты просто Велик ))))

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  11. chelseafanmd 19.08.2018 18:29 # chelseafanmd
    ахахаха

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  12. stac 19.08.2018 18:29 # stac
    Сука когда же это цыганское хуйло свалит

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  13. mdfjvnlabngmlas 19.08.2018 18:29 # mdfjvnlabngmlas
    норм ебут чмоура.

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  14. griezmann 19.08.2018 18:29 # griezmann
    Маур гений

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  15. alexomck 19.08.2018 18:29 # alexomck
    мля.....

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  16. sellman 19.08.2018 18:29 # sellman
    Пхахахахахаххахааа
    Сегодня день в плане футбола уже превосходит вчерашний!

    Ахзахахахахахахаа

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  17. rentv 19.08.2018 18:29 # rentv
    19.08.2018 17:36 # удалить
    rentv

    Мю не пропустит. А Лукаку ззабьёт с передачи Шоу

    Источник: http://fapl.ru/posts/64659/?c=1#c6703490

    Изи предикт. Гений.

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  18. red-devil-4ever 19.08.2018 18:28 # red-devil-4ever
    Зидан велком

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  19. imf-tau 19.08.2018 18:28 # imf-tau
    Линделеф, привеееееееет, Моур прекрасен = все четко, я надеюсь его сольют.

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  20. van-der-slav 19.08.2018 18:28 # van-der-slav
    Жозе мориньо жозее мориньооо жозе мориньо жозе мориньо

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