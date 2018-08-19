Агуэро помог "Сити" разгромить "Хаддерсфилд"
В своем первом домашнем матче нового сезона "Манчестер Сити" учинил разгром над "Хаддерсфилдом" — 6:1. Наибольший вклад в результат сделал Серхио Агуэро, оформив хет-трик.
По сравнению с матчем первого тура против "Арсенала" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани, Давид Сильва и Габриэль Жезус, заменив Кайла Уолкера, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга.
Три перестановки произошло и у "терьеров". Их состав освежили Йон Горенц-Станкович, Томми Смит и Абельхамид Сабири.
"Сити" сразу же принялся размашисто атаковать, практически лишив соперника мяча. Гости были вынуждены обороняться всей командой и даже не помышляли о вылазках к воротам Эдерсона.
Настойчивое давление принесло свои плоды на 25-й минуте, когда Серхио Агуэро принял мяч возле чужой штрафной от Эдерсона. Аргентинец выманил на себя защитника и голкипера, а затем нашел возможность поразить пустые ворота — 1:0.
Открыв счет, "горожане" не успокоились и спустя шесть минут забили второй гол. Бенжамен Менди попытался сыграть в стенку с Жезусом, но не смог принять ответную передачу. Зато мяч отскочил назад к Габриэлю, который ударом с левой ноги из пределов штрафной площади поразил угол ворот — 2:0.
Пока "Хаддерсфилд" приходил в себя, "Сити" оформил и третий гол. Голкипер "терьеров" Бен Хамер выпустил мяч из рук после прострела с левого фланга от Менди и тут же был наказан подскочившим Агуэро — 3:0.
"Горожане" заметно успокоились и расслабились — настолько, что под занавес тайма позволили гостям отыграть один гол. Филип Биллинг вбросил мяч из аута, Стив Мунье сделал скидку головой на Горенц-Станковича, а тот опередил Джонса Стоунса и поразил ворота с четырех метров — 3:1.
В начале второго тайма "Сити" восстановил прежнюю разницу в счете. Это Давид Сильва отметился великолепным ударом со штрафного — 4:1.
На 57-й минуте "Хаддерсфилд" едва не пропустили еще раз, но дальний удар Агуэро на себя приняла штанга. Несмотря на комфортный счет, "горожане" продолжали держать своего соперника в тисках, создавая момент за моментом.
Особенно старался у хозяев Агуэро, отчаянно жаждавший оформит хет-трик. И на 75-й минуте ему это удалось. Менди выполнил свой фирменный прострел с левого фланга, а Серхио технично пробил пяткой из пределов штрафной — 5:1.
Точку в матче на 84-й минуте поставил Лерой Сане, заменивший Агуэро. Немец ворвался в штрафную по левому краю и пробил в упор в голкипера, от которого мяч отскочил в Теренса Конголо и оказался в воротах — 6:1.
"Сити" учинил разгром, но мог победить еще крупнее — десятки нанесенных ударов об этом свидетельствуют. "Хаддерсфилд" продержался только 25 минут, но после первого пропущенного гола выбросил белый фланг и превратился в мальчиков для битья.
"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
19.08.2018 17:30
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Последние комментарии:
уже пора понять что с Мауром надо контракт строго на 2 года дальше ничего хорошего он не придумает)
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Это мюздец...
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Впиреде манюрей
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Просто ржу с людей, которые считают центральных защитников МЮ нормальными футболистами. В оборонительной игре МЮ ещё более менее иногда смотрятся, но поставь этих клоунов в Сити, Челси или Ливерпуль, то был бы дикий трешак. Не просто так ведь Маур просил всё лето защитников.
П.С. Рентв, это для тебя братишка. Норм я поржал когда ты Рюди, Луиза и Кристиансена ставил ниже этих клоунов. Вечером помогу тебе познать процессы протекающие в футболе.
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Филя Джонс с таким лицом сидит типа "еба бля, что за днища"
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Почему на трибуне уже не поют жозе мориньо???
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лоооол
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епал ваш Сити. посасао от Юнайтед приятнее
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О боже, пусть этот недотренер Маур свалит
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ооо МЮ ты просто Велик ))))
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ахахаха
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Сука когда же это цыганское хуйло свалит
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норм ебут чмоура.
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Маур гений
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мля.....
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Пхахахахахаххахааа
Сегодня день в плане футбола уже превосходит вчерашний!
Ахзахахахахахахаа
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19.08.2018 17:36 # удалить
rentv
Мю не пропустит. А Лукаку ззабьёт с передачи Шоу
Источник: http://fapl.ru/posts/64659/?c=1#c6703490
Изи предикт. Гений.
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Зидан велком
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Линделеф, привеееееееет, Моур прекрасен = все четко, я надеюсь его сольют.
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Жозе мориньо жозее мориньооо жозе мориньо жозе мориньо
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