Агуэро помог "Сити" разгромить "Хаддерсфилд"

В своем первом домашнем матче нового сезона "Манчестер Сити" учинил разгром над "Хаддерсфилдом" — 6:1. Наибольший вклад в результат сделал Серхио Агуэро, оформив хет-трик.

По сравнению с матчем первого тура против "Арсенала" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани, Давид Сильва и Габриэль Жезус, заменив Кайла Уолкера, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга.



Три перестановки произошло и у "терьеров". Их состав освежили Йон Горенц-Станкович, Томми Смит и Абельхамид Сабири.



"Сити" сразу же принялся размашисто атаковать, практически лишив соперника мяча. Гости были вынуждены обороняться всей командой и даже не помышляли о вылазках к воротам Эдерсона.



Настойчивое давление принесло свои плоды на 25-й минуте, когда Серхио Агуэро принял мяч возле чужой штрафной от Эдерсона. Аргентинец выманил на себя защитника и голкипера, а затем нашел возможность поразить пустые ворота — 1:0.



Открыв счет, "горожане" не успокоились и спустя шесть минут забили второй гол. Бенжамен Менди попытался сыграть в стенку с Жезусом, но не смог принять ответную передачу. Зато мяч отскочил назад к Габриэлю, который ударом с левой ноги из пределов штрафной площади поразил угол ворот — 2:0.



Пока "Хаддерсфилд" приходил в себя, "Сити" оформил и третий гол. Голкипер "терьеров" Бен Хамер выпустил мяч из рук после прострела с левого фланга от Менди и тут же был наказан подскочившим Агуэро — 3:0.



"Горожане" заметно успокоились и расслабились — настолько, что под занавес тайма позволили гостям отыграть один гол. Филип Биллинг вбросил мяч из аута, Стив Мунье сделал скидку головой на Горенц-Станковича, а тот опередил Джонса Стоунса и поразил ворота с четырех метров — 3:1.



В начале второго тайма "Сити" восстановил прежнюю разницу в счете. Это Давид Сильва отметился великолепным ударом со штрафного — 4:1.



На 57-й минуте "Хаддерсфилд" едва не пропустили еще раз, но дальний удар Агуэро на себя приняла штанга. Несмотря на комфортный счет, "горожане" продолжали держать своего соперника в тисках, создавая момент за моментом.



Особенно старался у хозяев Агуэро, отчаянно жаждавший оформит хет-трик. И на 75-й минуте ему это удалось. Менди выполнил свой фирменный прострел с левого фланга, а Серхио технично пробил пяткой из пределов штрафной — 5:1.



Точку в матче на 84-й минуте поставил Лерой Сане, заменивший Агуэро. Немец ворвался в штрафную по левому краю и пробил в упор в голкипера, от которого мяч отскочил в Теренса Конголо и оказался в воротах — 6:1.



"Сити" учинил разгром, но мог победить еще крупнее — десятки нанесенных ударов об этом свидетельствуют. "Хаддерсфилд" продержался только 25 минут, но после первого пропущенного гола выбросил белый фланг и превратился в мальчиков для битья.



"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче