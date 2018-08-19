Груич подписал новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Герту"

Полузащитник Марко Груич заключил новый контракт с "Ливерпулем", после чего отбыл в аренду в "Герту" до конца сезона 2018/19.

Ранее этим летом Груича связывали с возвращением в "Кардифф", где он провел вторую половину прошлого сезона. Однако этот вариант отверг сам Марко, а на текущей неделе стало известно, что уже "Ливерпуль" отклонил предложение "Торино" об аренде игрока.



Казалось, 22-летний серб останется на "Энфилде" и будет сражаться за свое будущее в команде Юргена Клоппа, однако сейчас Груич решил с этим повременить и отправился за практикой в Бундеслигу.



Перед отъездом в Берлин Марко продлил свой контракт, истекавший уже следующим летом. Таким образом, Груич не прекращает свои отношения с "Ливерпулем" и в будущем еще надеется получить шанс от Клоппа.



Добавим, после перехода из "Црвены Звезды" в 2016 году Груич провел всего 14 матчей за первую команду "красных".