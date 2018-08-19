Груич подписал новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Герту"

Маро Груич Полузащитник Марко Груич заключил новый контракт с "Ливерпулем", после чего отбыл в аренду в "Герту" до конца сезона 2018/19.

Ранее этим летом Груича связывали с возвращением в "Кардифф", где он провел вторую половину прошлого сезона. Однако этот вариант отверг сам Марко, а на текущей неделе стало известно, что уже "Ливерпуль" отклонил предложение "Торино" об аренде игрока.

Казалось, 22-летний серб останется на "Энфилде" и будет сражаться за свое будущее в команде Юргена Клоппа, однако сейчас Груич решил с этим повременить и отправился за практикой в Бундеслигу.

Перед отъездом в Берлин Марко продлил свой контракт, истекавший уже следующим летом. Таким образом, Груич не прекращает свои отношения с "Ливерпулем" и в будущем еще надеется получить шанс от Клоппа.

Добавим, после перехода из "Црвены Звезды" в 2016 году Груич провел всего 14 матчей за первую команду "красных".



Метки аренда, Герта, Груич, контракты, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 17:00

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  1. largo-winch 19.08.2018 17:40 # largo-winch
    Не перешел в АПЛ (Кардифф), потребовав большую зарплату, вместо того чтобы переходить за игровой практикой.
    Теперь согласился перейти в Герту за игровой практикой, согласившись на понижение зарплаты
    Просто лолита малолетняя

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