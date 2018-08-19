Кит Хакетт хочет, чтобы в Премьер-Лиге появились иностранные рефери

Бывший глава судейского корпуса Англии (Professional Game Match Officials Limited) Кит Хакетт считает, что его преемнику Майку Райли нужно задуматься о приглашении иностранных рефери.

В последние годы судейство в Премьер-Лиге вызывает большие вопросы, вдобавок PGMOL понес несколько серьезных потерь, очередной из которых в этом месяце стал Бобби Мэдли.



Иностранные игроки и иностранные тренеры уже давно стали обыденностью в Премьер-Лиге, и теперь может прийти черед пригласить иностранных арбитров, считает Хакетт.



"Это зависит от Майка. Спросите его, почему ушел Клаттенбург? Почему ушел Уэбб? Почему ушел Марк Халси? Все они ушли слишком рано".



"Несколько лет назад, когда я был боссом в PGMOL, я очень внимательно изучал вопрос о приглашении иностранных рефери. Думаю, Майк тоже задумается об этом".



"Если какой-нибудь рефери получит травму и надолго выйдет из строя, им просто будет не хватать людей. Разве мы ставим под вопрос приглашение иностранных игроков? Чем это отличается от судейства?"



"Программы краткосрочного обмена уже существуют. Думаю, это могло бы сработать. Если кто-нибудь из основных рефери получит травму, лучше пригласить опытных иностранцев, чем обкатывать молодежь", — цитирует Хакетта Sky Sports.