Президент федерации футбола Германии извинился перед Озилом

Президент федерации футбола Германии Райнхард Гриндель признал, что должен был поддержать плеймейкера "Арсенала" Месута Озила во время Чемпионата Мира в России.

В прошлом месяце Озил объявил о завершении международной карьеры, заявив, что столкнулся с расизмом и неуважением публики к его турецким корням. Часть письма Месут посвятил именно Гринделю.



Спустя четыре недели президент DFB встал на сторону Озила, признав, что должен был защитить плеймейкера после неудачного выступления на Чемпионате Мира. Обратившись к немецкому изданию Bild, Гриндель извинился перед 29-летним игроком.



"Я должен был занять четкую позицию по этому вопросу, учитывая расистские атаки, направленные в его адрес. Это просто недопустимо по отношению к нему и любому другому человеку. Мне жаль, что мы его не поддержали", - сообщил Гриндель.