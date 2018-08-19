Сарри: "Азар еще не готов играть полный матч"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заверил, что выйти в стартовом составе плеймейкер Эден Азар сможет только через одну-две недели.

Если в первом матче сезона против "Хаддерсфилда" Азар провел на поле только 15 минут, то накануне появился на замену в поединке с "Арсеналом" уже за полчаса до окончания игры. По словам Сарри, бельгийцу все еще требуется время, чтобы набрать оптимальную форму и оставаться на поле максимально долго.



"Эден – великолепный игрок, но прямо сейчас он не может выдержать все 90 минут. Накануне мы подумали, что ему будет лучше провести 25-30 минут, когда интенсивность матча начнет идти на спад".



"Я надеюсь, что через одну, максимум две недели, он сможет набрать форму, которая позволит ему играть матч целиком", - цитирует Сарри The Independent.