Фирмино: "Ливерпуль" созрел для титула"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино уверен, что "красные", наконец, созрели для чемпионства в Премьер-Лиге.

Согласно котировкам букмекеров, именно "Ливерпуль" является главным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Фирмино уверен, что после покупки Наби Кейта и Алиссона "красные" готовы бросить вызов чемпионам Премьер-Лиги.



"Я настроен оптимистично и верю, что "Ливерпуль" способен побороться за титул. Мы стали сильнее как команда, а новые игроки сделают нас еще лучше".



"Мы понимаем, что свой уровень нужно показывать на поле, и это знаем не только мы, но и наши новички. Адаптироваться к нашему стилю не так уж просто, но я всегда настроен оптимистично".



"В прошлом сезоне мы показали, что может реализовать свой потенциал, поэтому пришло время выйти на новый уровень и начать выигрывать трофеи. В этом году мы не можем позволить себе провалиться".



"Моя мечта остается прежней – я хочу выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем". И вот что мы попытаемся сделать в этом сезоне", - рассказал Фирмино в интервью Daily Mirror.