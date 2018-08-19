Клопп: "Кейта стоил того, чтобы подождать"

Наби Кейта Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ничуть не жалеет, что перехода полузащитника Наби Кейта ему пришлось ждать целый год.

Покупку Кейта "красные" согласовали с немецким "РБ Лейпциг" еще летом 2017 года "Ливерпулю" гвинеец присоединился только перед началом этого сезона.

Несмотря на то, что Наби провел за мерсисайдцев всего один официальный матч, Клопп уже восхищается качествами 23-летнего игрока. По словам Юргена, такого футболиста стоило подождать.

"Мы понятия не имели, насколько именно он хорош. Пока тяжело судить о его карьере, но он научился быстро адаптироваться к новым реалиям и клубам. Он привыкает к новым требованиям и выходит на все более высокий уровень".

"Когда мы договаривались о его покупке, мы понимали, что он стоит того, чтобы подождать. Обычно таких игроков на рынке нет. Все остальные тоже знали, что из себя представляет Наби, поэтому нам повезло так быстро провернуть сделку", - сообщил Клопп The Telegraph.




Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.08.2018 12:53 # manutd-20champ
    споёшь ему осанну в конце сезона. поглядим что оно такое.

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  2. chr1s8rown 19.08.2018 12:11 # chr1s8rown
    теперь у пкпы две хозяина

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