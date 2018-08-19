Клопп: "Кейта стоил того, чтобы подождать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ничуть не жалеет, что перехода полузащитника Наби Кейта ему пришлось ждать целый год.

Покупку Кейта "красные" согласовали с немецким "РБ Лейпциг" еще летом 2017 года "Ливерпулю" гвинеец присоединился только перед началом этого сезона.



Несмотря на то, что Наби провел за мерсисайдцев всего один официальный матч, Клопп уже восхищается качествами 23-летнего игрока. По словам Юргена, такого футболиста стоило подождать.



"Мы понятия не имели, насколько именно он хорош. Пока тяжело судить о его карьере, но он научился быстро адаптироваться к новым реалиям и клубам. Он привыкает к новым требованиям и выходит на все более высокий уровень".



"Когда мы договаривались о его покупке, мы понимали, что он стоит того, чтобы подождать. Обычно таких игроков на рынке нет. Все остальные тоже знали, что из себя представляет Наби, поэтому нам повезло так быстро провернуть сделку", - сообщил Клопп The Telegraph.