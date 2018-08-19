Азар подтвердил, что останется в "Челси"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и останется в лондонском клубе.

После завершения Чемпионата Мира в России бельгиец намекнул, что готов уйти в мадридский "Реал". Вернувшись из отпуска, Эден поговорил с главным тренером "синих" Маурицио Сарри и отбросил сомнению о своем будущем.

На этой неделе итальянский наставник подтвердил, что Азар останется в клубе, несмотря на интерес "Реала". А после победы над "Арсеналом" в субботу уже сам Эден окончательно закрыл этот вопрос.

"Все помнят, что я сказал после Чемпионата Мира, но правда в том, что я счастлив быть здесь. Я больше не хочу говорить на эту тему. У меня остается два года по контракту, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Я никуда не уйду в этом сезоне", - цитирует Азара RMC.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.08.2018 11:00

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  1. imfake 19.08.2018 11:37 # imfake
    значит уйдет бесплатно следующим летом. тут все просто

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  2. osivori 19.08.2018 11:22 # osivori
    четко, главное по повелся на поводу длинноносого, вредного середняка, эхххх, на кого петю обменяли

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  3. danny949494 19.08.2018 11:21 # danny949494
    Ну ясен пень, что не уйдет в этом сезоне. Посмотрим что будет в след летнее ТО.

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  4. mototroller 19.08.2018 11:02 # mototroller
    Ну да

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