Азар подтвердил, что останется в "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и останется в лондонском клубе.
После завершения Чемпионата Мира в России бельгиец намекнул, что готов уйти в мадридский "Реал". Вернувшись из отпуска, Эден поговорил с главным тренером "синих" Маурицио Сарри и отбросил сомнению о своем будущем.
На этой неделе итальянский наставник подтвердил, что Азар останется в клубе, несмотря на интерес "Реала". А после победы над "Арсеналом" в субботу уже сам Эден окончательно закрыл этот вопрос.
"Все помнят, что я сказал после Чемпионата Мира, но правда в том, что я счастлив быть здесь. Я больше не хочу говорить на эту тему. У меня остается два года по контракту, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Я никуда не уйду в этом сезоне", - цитирует Азара RMC.
19.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
значит уйдет бесплатно следующим летом. тут все просто
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четко, главное по повелся на поводу длинноносого, вредного середняка, эхххх, на кого петю обменяли
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Ну ясен пень, что не уйдет в этом сезоне. Посмотрим что будет в след летнее ТО.
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Ну да
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