Азар подтвердил, что останется в "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и останется в лондонском клубе.

После завершения Чемпионата Мира в России бельгиец намекнул, что готов уйти в мадридский "Реал". Вернувшись из отпуска, Эден поговорил с главным тренером "синих" Маурицио Сарри и отбросил сомнению о своем будущем.



На этой неделе итальянский наставник подтвердил, что Азар останется в клубе, несмотря на интерес "Реала". А после победы над "Арсеналом" в субботу уже сам Эден окончательно закрыл этот вопрос.



"Все помнят, что я сказал после Чемпионата Мира, но правда в том, что я счастлив быть здесь. Я больше не хочу говорить на эту тему. У меня остается два года по контракту, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Я никуда не уйду в этом сезоне", - цитирует Азара RMC.