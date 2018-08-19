Пеллегрини объяснил провал "Вест Хэма" на старте сезона

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что провальный старт его команды в новом сезоне связан с "недостаточной верой" игроков в его идеи.

Заступив на тренерский мостик "молотобойцев" этим летом, Пеллегрини получил полный карт-бланш от владельцев клуба на трансферном рынке. Мануэль смог практически заново сформировать команду.



Однако пока "Вест Хэму" явно не хватает сыгранности. Лондонцы начали сезон с поражения 4:0 от "Ливерпуля", а накануне были биты на своем поле "Борнмутом" — 1:2. Важно отметить, что ситуация может только усугубиться, ведь до конца сентября подопечные Пеллегрини сыграют против "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



По словам экс-наставника "Манчестер Сити", он все еще находится в поисках лучшего сочетания игроков и надеется, что футболисты проникнутся его идеями и будут лучше понимать друг друга.



"Во втором тайме сегодняшнего матча мы пытались сохранить счет 1:0, и это говорит о недостаточной вере игроков в то, что они делают".



"Я подолгу общался с ними и говорил, что мы должны забыть прошлый сезон. У нас новый сезон, новая команда. Некоторые игроки должны адаптироваться к Премьер-Лиге, также мы должны найти лучшее сочетание игроков на данный момент, а игроки должны лучше узнать друг друга. Но то, что я наблюдал, было абсолютным неверием в то, что ты делаешь".



"Мы знаем, что у нас очень тяжелый старт сезона. Никогда не знаешь, где сможешь набрать очки, но теперь мы должны начать работать, чтобы хорошо провести матч против "Арсенала", — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.