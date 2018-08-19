Пеллегрини объяснил провал "Вест Хэма" на старте сезона
Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что провальный старт его команды в новом сезоне связан с "недостаточной верой" игроков в его идеи.
Заступив на тренерский мостик "молотобойцев" этим летом, Пеллегрини получил полный карт-бланш от владельцев клуба на трансферном рынке. Мануэль смог практически заново сформировать команду.
Однако пока "Вест Хэму" явно не хватает сыгранности. Лондонцы начали сезон с поражения 4:0 от "Ливерпуля", а накануне были биты на своем поле "Борнмутом" — 1:2. Важно отметить, что ситуация может только усугубиться, ведь до конца сентября подопечные Пеллегрини сыграют против "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
По словам экс-наставника "Манчестер Сити", он все еще находится в поисках лучшего сочетания игроков и надеется, что футболисты проникнутся его идеями и будут лучше понимать друг друга.
"Во втором тайме сегодняшнего матча мы пытались сохранить счет 1:0, и это говорит о недостаточной вере игроков в то, что они делают".
"Я подолгу общался с ними и говорил, что мы должны забыть прошлый сезон. У нас новый сезон, новая команда. Некоторые игроки должны адаптироваться к Премьер-Лиге, также мы должны найти лучшее сочетание игроков на данный момент, а игроки должны лучше узнать друг друга. Но то, что я наблюдал, было абсолютным неверием в то, что ты делаешь".
"Мы знаем, что у нас очень тяжелый старт сезона. Никогда не знаешь, где сможешь набрать очки, но теперь мы должны начать работать, чтобы хорошо провести матч против "Арсенала", — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.
19.08.2018 10:00
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Последние комментарии:
проникновение идеями может ох как долго продолжиться
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Ждем крупное поражение от Арсенала
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Не следовало накупать 10 игроков. Повторил же путь КПР при Хьюзе и Тоттенхэма при Виллаш Боаше. Вот и водят шершавым мухомором по губам.
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оборнмотам можно было и не проигрывать, бабка ебаная
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