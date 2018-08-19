Пеллегрини объяснил провал "Вест Хэма" на старте сезона

Мануэль Пеллегрини Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини считает, что провальный старт его команды в новом сезоне связан с "недостаточной верой" игроков в его идеи.

Заступив на тренерский мостик "молотобойцев" этим летом, Пеллегрини получил полный карт-бланш от владельцев клуба на трансферном рынке. Мануэль смог практически заново сформировать команду.

Однако пока "Вест Хэму" явно не хватает сыгранности. Лондонцы начали сезон с поражения 4:0 от "Ливерпуля", а накануне были биты на своем поле "Борнмутом" — 1:2. Важно отметить, что ситуация может только усугубиться, ведь до конца сентября подопечные Пеллегрини сыграют против "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По словам экс-наставника "Манчестер Сити", он все еще находится в поисках лучшего сочетания игроков и надеется, что футболисты проникнутся его идеями и будут лучше понимать друг друга.

"Во втором тайме сегодняшнего матча мы пытались сохранить счет 1:0, и это говорит о недостаточной вере игроков в то, что они делают".

"Я подолгу общался с ними и говорил, что мы должны забыть прошлый сезон. У нас новый сезон, новая команда. Некоторые игроки должны адаптироваться к Премьер-Лиге, также мы должны найти лучшее сочетание игроков на данный момент, а игроки должны лучше узнать друг друга. Но то, что я наблюдал, было абсолютным неверием в то, что ты делаешь".

"Мы знаем, что у нас очень тяжелый старт сезона. Никогда не знаешь, где сможешь набрать очки, но теперь мы должны начать работать, чтобы хорошо провести матч против "Арсенала", — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.



Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1117

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 19.08.2018 11:24 # osivori
    проникновение идеями может ох как долго продолжиться

    (ответить)

  2. voldemor 19.08.2018 10:23 # voldemor
    Ждем крупное поражение от Арсенала

    (ответить)

  3. leon-britton 19.08.2018 10:17 # leon-britton
    Не следовало накупать 10 игроков. Повторил же путь КПР при Хьюзе и Тоттенхэма при Виллаш Боаше. Вот и водят шершавым мухомором по губам.

    (ответить)

  4. hammersmith 19.08.2018 10:14 # hammersmith
    оборнмотам можно было и не проигрывать, бабка ебаная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: