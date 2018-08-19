Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура Премьер-Лиги за субботу.
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19.08.2018 09:05
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Последние комментарии:
Che-Ars не понравился. Мората еще матчей пять забивать не будет, Педро в разы лучше него играет) Ковачича с отличным стартом, ну и Арсенал с проигрышем.
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Почему нет звука в обзорах?
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