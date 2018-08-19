Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Альваро Мората Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 2-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 09:05

Количество просмотров Просмотров: 573

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 19.08.2018 09:45 # sisyazavr
    Che-Ars не понравился. Мората еще матчей пять забивать не будет, Педро в разы лучше него играет) Ковачича с отличным стартом, ну и Арсенал с проигрышем.

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  2. westhamunited 19.08.2018 09:06 # westhamunited
    Почему нет звука в обзорах?

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