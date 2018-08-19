Почеттино не держит игроков, которые не чувствуют себя счастливыми

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в гораздо более агрессивной манере повторил, что не держит в клубе игроков, которые не чувствуют себя счастливыми.

На текущей неделе Почеттино уже говорил, что готов оказать содействие тем игрокам, которые чувствуют необходимость сменить клуб.



Когда после победы 3:1 над "Фулхэмом" Почеттино вновь спросили, останутся ли в клубе игроки вроде Тоби Алдервейрелда, Данни Роуза и Муссы Дембеле, аргентинец не выдержал и сказал все, что думает по этому поводу.



"Если игроки хотят уйти, я полностью открыт к этому, но если они хотят быть здесь, я требую полной самоотдачи. Если они не могут этого дать мне, мы можем найти решение. Я так устал говорить о том, счастливы некоторые игроки или нет, хотят уйти некоторые игроки или нет".



"Конечно, каждый игрок будет расстроен, если он не играет. Но таковы правила футбола... Послушайте, это вы (Англия) их придумали. Почему англичане не решили, что можно выпускать 24 игрока на поле? Почему в заявках команд 25 игроков, хотя одновременно могут играть только 11?"



"Почему не как в баскетболе, где можно делать замены хоть каждую минуту? Почему не как в Италии, где в заявке на матч все игроки, а не только 18?"



"Я так устал от этого, я хочу наслаждаться игрой в футбол, а подобные разговоры — пустая трата времени. Я не собираюсь тратить впустую время, обсуждая индивидуальные ситуации. Игрокам придется дождаться, пока меня уволят или пока я уйду, чтобы найти другое решение".



"Если продолжать тратить время таким образом, ничего не изменится. На меня не получится оказать давление, меня не получится шантажировать, клубу не удастся надавать на меня, иначе я просто уеду домой", — цитирует Почеттино Daily Star.