"Ливерпуль" готов удвоить зарплату Робертсона

"Ливерпуль" собирается предложить своему левому защитнику Эндрю Робертсону новый контракт со значительным повышением зарплаты.

Свой действующий контракт Робертсон заключил лишь 13 месяцев назад, когда перебрался на "Энфилд" из "Халла" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов. С тех пор Эндрю закрепился в стартовом составе "красных" и зарекомендовал себя одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, тренерский штаб "Ливерпуля" во главе с Юргеном Клоппом находится под впечатлением от того прогресса, которого Робертсон добился за год с небольшим в клубе, и считает, что Эндрю заслужил награду.



По информации издания, "красные" уже запланировали переговоры с представителями 24-летнего шотландца и ожидают, что процесс согласования новой сделки пройдет быстро и гладко.



Продлив сотрудничество с "Ливерпулем", Робертсон сможет увеличить свою зарплату почти в два раза — за пределы 60 тыс. фунтов в неделю.