"Ливерпуль" готов удвоить зарплату Робертсона

Эндрю Робертсон "Ливерпуль" собирается предложить своему левому защитнику Эндрю Робертсону новый контракт со значительным повышением зарплаты.

Свой действующий контракт Робертсон заключил лишь 13 месяцев назад, когда перебрался на "Энфилд" из "Халла" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов. С тех пор Эндрю закрепился в стартовом составе "красных" и зарекомендовал себя одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, тренерский штаб "Ливерпуля" во главе с Юргеном Клоппом находится под впечатлением от того прогресса, которого Робертсон добился за год с небольшим в клубе, и считает, что Эндрю заслужил награду.

По информации издания, "красные" уже запланировали переговоры с представителями 24-летнего шотландца и ожидают, что процесс согласования новой сделки пройдет быстро и гладко.

Продлив сотрудничество с "Ливерпулем", Робертсон сможет увеличить свою зарплату почти в два раза — за пределы 60 тыс. фунтов в неделю.



Метки контракты, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 19.08.2018 09:37 # girasimus
    Явно прибавил, классный игрок.

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  2. serik16 19.08.2018 08:45 # serik16
    Михайло, "Робертсон" давай будем писать.

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  3. graven 19.08.2018 08:25 # graven
    Того самого Робинсона, который питается уолкотами?

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  4. scauzer11 19.08.2018 08:02 # scauzer11
    нормального топаря урвали, за даром можно сказать!

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