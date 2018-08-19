Переезд "Тоттенхэма" на новый стадион может задержаться на полгода

Переезд "Тоттенхэма" на новый стадион может быть отложен до февраля следующего года.

Напомним, изначально "шпоры" планировали сыграть свой первый матч на новой 62-тысячной арене уже 15 сентября против "Ливерпуля", однако недавно стало понятно, что уложиться в этот срок не удастся.



На текущей неделе лондонский клуб объявил, что из-за отладки систем безопасности переезд откладывается до октября. Впрочем, внутри "Тоттенхэма" есть четкое понимание, что этот перенос — не последний.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, даже самый оптимистичный сценарий на данный момент не предусматривает проведения первого матча на новом стадионе раньше конца ноября.



Худший сценарий может отсрочить переезд аж на полгода — до февраля 2019. Сейчас "шпоры" вместе со своим подрядчиком Mace разрабатывают новое расписание, где будут отражены сроки по отладке всех систем и по исправлению выявленных недочетов.



"Вскрылся целый ряд критических проблем, включая проблемы с системами безопасности. Некоторые системы не завершены или отсутствует, и никто не знает, сколько времени потребуется на исправление".



"Завершение всех работ может быть перенесено на следующий год. Это зависит от того, какие еще проблемы вскроются. Мы предполагаем, что задержка составит от трех до шести месяцев. Кроме того, стоимость строительства уже достигла 1 миллиарда фунтов, и сложно сказать, сколько будет в итоге. Ценник продолжает расти", — сообщил источник, близкий к процессу.



Добавим, в этот период "Тоттенхэм" продолжит играть домашние матчи на "Уэмбли" — не только в Премьер-Лиге, но и в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.