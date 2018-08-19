Сарри пока не видит "Челси" среди претендентов на титул

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что пока не воспринимает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

Несмотря на оплеуху от "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, "синие" очень уверенно начал новый сезон Премьер-Лиги. Подопечные Сарри выиграли оба своих стартовых поединка, в каждом из них забив по три гола.



После победы 3:2 над "Арсеналом" Маурицио выразил мнение, что его команде нужно проделать большую работу и заметно прибавить, чтобы включиться в чемпионскую гонку.



"Вижу ли я "Челси" среди претендентов на титул? В данный момент нет".



"Сегодня мы были очень хороши в заключительные 25 минут, но я думаю, нам нужно работать, нам нужно прогрессировать в оборонительных аспектах игры — и я говорю не только про защитников".



"Оборонительная игра подразумевает участие всей команды, всех игроков. Если мы будем прессинговать очень высоко, то сможем играть хорошо. В данный момент у нас возникают проблемы, когда мы не прессингуем на чужой половине поля. Думаю, нам нужно работать и прибавлять", — цитирует Сарри Sky Sports.