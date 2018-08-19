2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 19 августа тремя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — УОТФОРД 15:30



В минувший четверг здесь же, на "Терф Мур", "Бернли" сыграл 120 минут в Лиге Европы, поэтому в воскресенье подопечные Шона Дайча проведут уже свой шестой матч в этом сезоне, тогда как "Уотфорд" — лишь второй. На старте кампании "шершни" виделись одним из аутсайдеров, однако их яркая победа 2:0 над "Брайтоном" неделю назад определенно добавила оптимизма публике "Викарид Роад". "Бордовые" выиграли три из четырех последних встреч с "Уотфордом", включая обе в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Новичок "Бернли" Матей Выдра пока не набрал игровую форму. Джеймс Тарковски, Йохан Берг Гудмундссон и Крис Вуд претендуют на возвращение в старт.



"Уотфорд" может выставить тот же стартовый состав, что и неделю назад. Том Клеверли, Натаниэль Чалоба, Жерар Деулофеу и Стефано Окака по-прежнему вне игры.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ХАДДЕРСФИЛД 15:30 Онлайн-трансляция



На старте сезона "Манчестер Сити" производит сильное впечатление, однако еще предстоит посмотреть, как команда Хосепа Гвардиолы отреагирует на потерю на три месяца с травмой Кевина Де Брюйне. "Хаддерсфилд" выглядит аутсайдером этой встречи, но лишь в мае сумел увезти с "Этихад" ничью 0:0. Да и вообще, "горожане" не могут забить уже в четырех домашних поединках чемпионата против "терьеров".



В лазарете "Сити" Де Брюйне составит компанию Данило и Эльякиму Мангала. Давид Сильва может вернуться в команду.



"Хаддерсфилд" будет лишен Матиаса Йоргенсена, Эрика Дурма и Данни Уильямса. Джонатан Хогг под вопросом.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция



Оставив позади негатив, связанный с предсезонным периодом, "Манчестер Юнайтед" стартовал с домашней победы над "Лестером". Теперь "красные дьяволы" надеются положить в свою копилку еще три очка, чтобы с самого начала обозначить свои намерения. "Брайтон" на следующей неделе ждет выезд к "Ливерпулю", поэтому "чайки" постараются хоть что-нибудь получить в первом домашнем матче сезона. "Брайтон" выиграл оба последних поединка на своем поле против "Юнайтед" в рамках чемпионата, правда, между этими поединками почти 36 лет разницы.



В лазарет "Брайтона" на прошлой неделе угодил защитник Бруно Сальтор. Также лечится Флорин Андоне.



На острие атак "Юнайтед" может вернуться набравший форму Ромелу Лукаку. Антонио Валенсия, Неманья Матич и Джесси Лингард уже тренируются, но играть пока не готовы. Поль Погба сохранит капитанскую повязку.