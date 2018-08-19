Моуриньо подтвердил, что Де Хеа должен заключить новый контракт

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что голкипер Давид Де Хеа должен в скором времени заключить новый контракт.

На текущей неделе все ведущие английские издание в один голос сообщили, что Де Хеа близок к подписанию нового контракта взамен того, который он заключил после сорвавшегося перехода в "Реал" в 2015 году.



В интервью официальному веб-сайту "красных дьяволов" Моуриньо объяснил важность Де Хеа для команды, а также заявил, что считает 27-летнего испанца лучшим голкипером в мире.



"Он игрок "Манчестер Юнайтед", и как только предоставится подходящий момент, он сразу же подпишет новый контракт. Ему нравится здесь, его здесь любят. Мы хотим сохранить его, он хочет остаться, поэтому когда игрок не на рынке, его трансферная стоимость — ноль".



"Голкипер — это игрок, про которого люди иногда забывают, что он зарабатывает очки и титулы. Голкипер столь же важен, как и другие игроки, поэтому фраза "я заплатил столько за нападающего, я не буду платить столько за голкипера" в данный момент уже устарела. Люди это понимают, как понимает рынок, и я рад за них. Я рад за голкиперов".



"Променял бы я Де Хеа на какого-нибудь другого голкипера в мире? Нет! Это лучший вопрос и простейший ответ. Нет", — сообщил Моуриньо.