Сарри: "Мы были очень хороши 75 минут, но остальные 15 были ужасны"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу 3:2 над "Арсеналом", похвалив свою команду за хорошую игру.

Дебютный матч Сарри на "Стэмфорд Бридж" прошел со значительным игровым преимуществом "синих", однако Маурицио по-прежнему считает, что это был сложный поединок.



По словам итальянского специалиста, его команда провалила только 15 минут в первом тайме, когда "канониры" отыграли два гола. В остальном Сарри доволен "Челси".



"Да, мы хорошо стартовали в сезоне, особенно после очень сложного предсезонного периода".



"Это очень важная победа. В этот период нам непросто набирать очки. Нам было важно достичь своей цели и набрать три очка, мы были очень хороши на протяжении 75 минут, но остальные 15 минут были ужасны".



"Это было очень, очень сложно, потому что мы оставляли свободное пространство, и нам не удавалось возвращать потерянный мяч и прессинговать как команда. Но я думаю, игроки проявили себя очень хорошо, потому что при счете 2:2 против "Арсенала" не бывает просто. Во втором таймы мы были очень хороши, в том числе в плане настроя", — сообщил Сарри BBC.