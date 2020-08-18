Сарри: "Мы были очень хороши 75 минут, но остальные 15 были ужасны"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу 3:2 над "Арсеналом", похвалив свою команду за хорошую игру.

Дебютный матч Сарри на "Стэмфорд Бридж" прошел со значительным игровым преимуществом "синих", однако Маурицио по-прежнему считает, что это был сложный поединок.

По словам итальянского специалиста, его команда провалила только 15 минут в первом тайме, когда "канониры" отыграли два гола. В остальном Сарри доволен "Челси".

"Да, мы хорошо стартовали в сезоне, особенно после очень сложного предсезонного периода".

"Это очень важная победа. В этот период нам непросто набирать очки. Нам было важно достичь своей цели и набрать три очка, мы были очень хороши на протяжении 75 минут, но остальные 15 минут были ужасны".

"Это было очень, очень сложно, потому что мы оставляли свободное пространство, и нам не удавалось возвращать потерянный мяч и прессинговать как команда. Но я думаю, игроки проявили себя очень хорошо, потому что при счете 2:2 против "Арсенала" не бывает просто. Во втором таймы мы были очень хороши, в том числе в плане настроя", — сообщил Сарри BBC.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 22:55

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  1. cristean2 18.08.2018 23:05 # cristean2
    Максимально адекватно, хорошо что осознает, но посмотрим как будет решать эту проблему.

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  2. thegodfather 18.08.2018 22:59 # thegodfather
    Нет, гунеры должны были выиграть 6-2. Хотя не, 8-2

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