Сарри: "Мы были очень хороши 75 минут, но остальные 15 были ужасны"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу 3:2 над "Арсеналом", похвалив свою команду за хорошую игру.
Дебютный матч Сарри на "Стэмфорд Бридж" прошел со значительным игровым преимуществом "синих", однако Маурицио по-прежнему считает, что это был сложный поединок.
По словам итальянского специалиста, его команда провалила только 15 минут в первом тайме, когда "канониры" отыграли два гола. В остальном Сарри доволен "Челси".
"Да, мы хорошо стартовали в сезоне, особенно после очень сложного предсезонного периода".
"Это очень важная победа. В этот период нам непросто набирать очки. Нам было важно достичь своей цели и набрать три очка, мы были очень хороши на протяжении 75 минут, но остальные 15 минут были ужасны".
"Это было очень, очень сложно, потому что мы оставляли свободное пространство, и нам не удавалось возвращать потерянный мяч и прессинговать как команда. Но я думаю, игроки проявили себя очень хорошо, потому что при счете 2:2 против "Арсенала" не бывает просто. Во втором таймы мы были очень хороши, в том числе в плане настроя", — сообщил Сарри BBC.
18.08.2018 22:55
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Максимально адекватно, хорошо что осознает, но посмотрим как будет решать эту проблему.
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Нет, гунеры должны были выиграть 6-2. Хотя не, 8-2
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