Эмери: "Если отбросить результат, я рад"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что доволен игрой своей команды в проигранном дерби против "Челси".
Пропустив два быстрых гола на "Стэмфорд Бридж", "канониры" нашли в себе силы сравнять счет к уходу на перерыв. Однако во втором тайме "Арсенал" сбавил обороты и позволил "синим" вырвать победу в концовке — 3:2. Эмери огорчен результатом, но считает, что его команда показала вполне достойный футбол.
"Мы хотели победить — иначе не бывает. Конечно, мы пропустили три гола, но мы также имели моменты, чтобы забить больше. Матч закончился 3:2, но мы могли забить больше".
"В первом тайме мы создавали моменты, и я рад этому. Думаю, мы хорошо действовали на футбольном поле. Однако соперник имел свои моменты, чтобы забить, и это отразилось на результате".
"Мы хорошо отреагировали на пропущенные голы и сделали счет 2:2 к перерыву. Это было заслуженно. После перерыва нам требовалось продолжать контролировать игру таким же образом, но я думаю, мы оказывали давление и держали мяч не так, как прежде. Кроме того, мы не использовали свои моменты, а они использовали".
"Именно поэтому счет 3:2. Однако мы все еще в процессе. Во втором тайме мы играли с двумя полузащитниками, 19 и 21 года. Они прогрессируют и становятся лучше. Если отбросить результат, я рад", — сообщил Эмери BT Sport.
18.08.2018 22:10
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Последние комментарии:
половину 1-го тайма и весь 2-й тайм его команду насиловали а он рад игре) тупой бездарный тренеришка, ахаха)
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Ага, видели, чуть не поседел. Вся игра через прострелы. Спасибо вашим бездарям за промахи в пустые. В остальном вы играли безинициативно.
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Че?
ахаххаха
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