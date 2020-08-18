Эмери: "Если отбросить результат, я рад"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что доволен игрой своей команды в проигранном дерби против "Челси".

Пропустив два быстрых гола на "Стэмфорд Бридж", "канониры" нашли в себе силы сравнять счет к уходу на перерыв. Однако во втором тайме "Арсенал" сбавил обороты и позволил "синим" вырвать победу в концовке — 3:2. Эмери огорчен результатом, но считает, что его команда показала вполне достойный футбол.

"Мы хотели победить — иначе не бывает. Конечно, мы пропустили три гола, но мы также имели моменты, чтобы забить больше. Матч закончился 3:2, но мы могли забить больше".

"В первом тайме мы создавали моменты, и я рад этому. Думаю, мы хорошо действовали на футбольном поле. Однако соперник имел свои моменты, чтобы забить, и это отразилось на результате".

"Мы хорошо отреагировали на пропущенные голы и сделали счет 2:2 к перерыву. Это было заслуженно. После перерыва нам требовалось продолжать контролировать игру таким же образом, но я думаю, мы оказывали давление и держали мяч не так, как прежде. Кроме того, мы не использовали свои моменты, а они использовали".

"Именно поэтому счет 3:2. Однако мы все еще в процессе. Во втором тайме мы играли с двумя полузащитниками, 19 и 21 года. Они прогрессируют и становятся лучше. Если отбросить результат, я рад", — сообщил Эмери BT Sport.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Челси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 22:10

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  1. bezviz 18.08.2018 22:25 # bezviz
    половину 1-го тайма и весь 2-й тайм его команду насиловали а он рад игре) тупой бездарный тренеришка, ахаха)

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  2. ganinilyha 18.08.2018 22:24 # ganinilyha
    Ага, видели, чуть не поседел. Вся игра через прострелы. Спасибо вашим бездарям за промахи в пустые. В остальном вы играли безинициативно.

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  3. cristean2 18.08.2018 22:23 # cristean2
    Че?

    ахаххаха

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