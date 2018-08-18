"Челси" вырвал победу у "Арсенала"

"Челси" продлил свою победную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до двух матчей, переиграв "Арсенал" со счетом 3:2.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Хаддерсфилда", вновь оставив Эдена Азара на лавке.



А вот наставник "канониров" Унаи Эмери сделал пару перестановок, доверившись Начо Монреалю и Алексу Ивоби, а не Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Аарону Рэмси.



Уже в на третьей минуте Давид Луис отважился на удар с 30 метров, но слегка не попал в створ. "Арсенал" ответил еще более опасным моментом, но Месут Озил промахнулся мимо ворот после хорошего прострела Монреаля.



А на девятой минуте счет был открыт. Маркос Алонсо открылся на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил низом в район 11-метровой отметки, откуда в касание пробил ускользнувший от защитников Педро — 1:0.



Спустя 10 минут "канониры" были обязаны сравнивать счет. Маттео Гендузи из глубины поля выдал передачу направо Эктору Беллерину, который ворвался в штрафную и выложил мяч как на блюдечке Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот непостижимым образом промахнулся мимо ворот.



Расплата за промах наступила немедленно. Сесар Аспиликуэта забросил мяч вперед на Альваро Морату, тот легко обыграл Шкодрана Мустафи и пробил мимо беспомощного Петра Чеха — 2:0.



На 32-й минуте Генрих Мхитарян как под копирку повторил промах Обамеянга, но спустя еще пять минут смог исправиться. Ивоби с левого края сделал передачу на подступы к штрафной, откуда армянский плеймейкер нанес сильный удар с левой ноги в нижний угол ворот — 2:1.



Гол придал гостям уверенности, тогда как "Челси" сбавил обороты и на 41-й минуте пропустил снова. Мхитарян прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Ивоби без помех нанес удар в касание — 2:2.



Под занавес тайма Мхитарян отметился еще одним промахом. "Синие" выглядели растерянными и не знали, что противопоставить атакам соперника — к счастью для них, прозвучал свисток на перерыв.



Второй тайм начался с небольшим преимуществом "Арсенала", но затем "Челси" ответил заблокированным ударом Канте и опаснейшим выстрелом Росса Баркли, отличиться которому не позволил Чех.



Вскоре Сарри выпустил на замену Азара и Матео Ковачича, что помогло хозяевам прибрать инициативу и практически лишить "канониров" возможностей для ответных атак.



"Синие" сильнее желали победы и своего добились за 10 минут до конца. Подключившийся в атаку Алонсо не оставил никаких шансов Чеху после прострела Азара — 3:2.



"Челси" мог победить и крупнее, но Чех выручил гостей после ударов Азара и Оливье Жиру из пределов штрафной площади. Штурма в исполнении "Арсенала" не последовало.



В начале матча "Арсенал" продемонстрировал чрезвычайную расточительность, тогда как "Челси" забил два гола двумя первыми ударами в створ. Тем не менее, впоследствии равновесие восстановилось, и игра началась заново. Второй тайм вышел более закрытым, но "синие" делом доказали, что больше заслуживают победы — своей второй в этом сезоне, тогда как "канониры" снова проигрывают.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче