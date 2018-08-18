"Челси" вырвал победу у "Арсенала"
"Челси" продлил свою победную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до двух матчей, переиграв "Арсенал" со счетом 3:2.
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Хаддерсфилда", вновь оставив Эдена Азара на лавке.
А вот наставник "канониров" Унаи Эмери сделал пару перестановок, доверившись Начо Монреалю и Алексу Ивоби, а не Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Аарону Рэмси.
Уже в на третьей минуте Давид Луис отважился на удар с 30 метров, но слегка не попал в створ. "Арсенал" ответил еще более опасным моментом, но Месут Озил промахнулся мимо ворот после хорошего прострела Монреаля.
А на девятой минуте счет был открыт. Маркос Алонсо открылся на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил низом в район 11-метровой отметки, откуда в касание пробил ускользнувший от защитников Педро — 1:0.
Спустя 10 минут "канониры" были обязаны сравнивать счет. Маттео Гендузи из глубины поля выдал передачу направо Эктору Беллерину, который ворвался в штрафную и выложил мяч как на блюдечке Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот непостижимым образом промахнулся мимо ворот.
Расплата за промах наступила немедленно. Сесар Аспиликуэта забросил мяч вперед на Альваро Морату, тот легко обыграл Шкодрана Мустафи и пробил мимо беспомощного Петра Чеха — 2:0.
На 32-й минуте Генрих Мхитарян как под копирку повторил промах Обамеянга, но спустя еще пять минут смог исправиться. Ивоби с левого края сделал передачу на подступы к штрафной, откуда армянский плеймейкер нанес сильный удар с левой ноги в нижний угол ворот — 2:1.
Гол придал гостям уверенности, тогда как "Челси" сбавил обороты и на 41-й минуте пропустил снова. Мхитарян прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Ивоби без помех нанес удар в касание — 2:2.
Под занавес тайма Мхитарян отметился еще одним промахом. "Синие" выглядели растерянными и не знали, что противопоставить атакам соперника — к счастью для них, прозвучал свисток на перерыв.
Второй тайм начался с небольшим преимуществом "Арсенала", но затем "Челси" ответил заблокированным ударом Канте и опаснейшим выстрелом Росса Баркли, отличиться которому не позволил Чех.
Вскоре Сарри выпустил на замену Азара и Матео Ковачича, что помогло хозяевам прибрать инициативу и практически лишить "канониров" возможностей для ответных атак.
"Синие" сильнее желали победы и своего добились за 10 минут до конца. Подключившийся в атаку Алонсо не оставил никаких шансов Чеху после прострела Азара — 3:2.
"Челси" мог победить и крупнее, но Чех выручил гостей после ударов Азара и Оливье Жиру из пределов штрафной площади. Штурма в исполнении "Арсенала" не последовало.
В начале матча "Арсенал" продемонстрировал чрезвычайную расточительность, тогда как "Челси" забил два гола двумя первыми ударами в створ. Тем не менее, впоследствии равновесие восстановилось, и игра началась заново. Второй тайм вышел более закрытым, но "синие" делом доказали, что больше заслуживают победы — своей второй в этом сезоне, тогда как "канониры" снова проигрывают.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
18.08.2018 21:25
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Последние комментарии:
И эт самое... Адекватов челчей, с победой. Ну в общем от меня по дэфу.
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Мне такой Челси нравится. С такой игрой будет легче побеждать середняков вроде ттх и ливерпуль. Классный матч
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6ля у Лацио форма пи3датая!
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А гди хийтери Алонсо?
(ответить)
С победой
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Чех люто скатился. Вовремя пенсы избавились от привозилы, который спасает тогда, когда уже им пропущено 2 мяча.
Кепу винить сложно, ибо его расстреливали и такие удары не берутся. Синие пропустили лишь по своей вине, когда расслабились.
Без разговора, этот Арсенал способен забить 3 мяча, но при этом пропустит 4 и более
(ответить)
моратик канеш каблук тот еще,набил на руке портрет жены и ее имя ебнул, хуй с ним с именем, но портрет бить...
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Канте в опорку, кристенсена в основу, а луиза к ебеням слить до конца ТО
(ответить)
У кепы сегодня ноль сейвов, ибо не было толком ударов в створ, кроме голов
Петя же тащил как цаль.
Но у гунеров своя реальность, где Арс забивает челси 6 голов, в первом тайме
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Матео Ковачич против «Арсенала»:
100% успешных обводок
100% точность передач (43 из 43)
100% успешных отборов
(ответить)
спасибо деду за победу
(ответить)
Арс может списывать за борьбу топ-6
(ответить)
Спасибо Чеху за игру!
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Челси развивается просто идеально в лучших традициях современных атакующих тенденций. Конте с обороной изжил себя
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хорошо, что был разобранный Арсенал, но хорошего все равно больше, чем плохого. Победу заслужили и вырвали - а это главное
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С такой защитой Челси пропустят 4-5 от МС с ливером
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Не нравится мне то, что Сарри делает с Канте.Где тот маленький людоед былой? Не видно его сейчас, зачем ему в атаку ?? странно; Азар вообще без эмоций был, расстроен, что в Реал не перешел походу.
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сначала понакупят гейдузи всяких, а потом проигрывают матч за матчем, ну аснл, ну топари
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1 Челси 2 6
принцы
Источник: http://fapl.ru/posts/64641/
(ответить)
Ну наконец-то я увидел синих.
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