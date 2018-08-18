"Челси" вырвал победу у "Арсенала"

Маркос Алонсо "Челси" продлил свою победную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до двух матчей, переиграв "Арсенал" со счетом 3:2.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Хаддерсфилда", вновь оставив Эдена Азара на лавке.

А вот наставник "канониров" Унаи Эмери сделал пару перестановок, доверившись Начо Монреалю и Алексу Ивоби, а не Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Аарону Рэмси.

Уже в на третьей минуте Давид Луис отважился на удар с 30 метров, но слегка не попал в створ. "Арсенал" ответил еще более опасным моментом, но Месут Озил промахнулся мимо ворот после хорошего прострела Монреаля.

А на девятой минуте счет был открыт. Маркос Алонсо открылся на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил низом в район 11-метровой отметки, откуда в касание пробил ускользнувший от защитников Педро — 1:0.

Спустя 10 минут "канониры" были обязаны сравнивать счет. Маттео Гендузи из глубины поля выдал передачу направо Эктору Беллерину, который ворвался в штрафную и выложил мяч как на блюдечке Пьер-Эмерику Обамеянгу, но тот непостижимым образом промахнулся мимо ворот.

Расплата за промах наступила немедленно. Сесар Аспиликуэта забросил мяч вперед на Альваро Морату, тот легко обыграл Шкодрана Мустафи и пробил мимо беспомощного Петра Чеха — 2:0.

На 32-й минуте Генрих Мхитарян как под копирку повторил промах Обамеянга, но спустя еще пять минут смог исправиться. Ивоби с левого края сделал передачу на подступы к штрафной, откуда армянский плеймейкер нанес сильный удар с левой ноги в нижний угол ворот — 2:1.

Гол придал гостям уверенности, тогда как "Челси" сбавил обороты и на 41-й минуте пропустил снова. Мхитарян прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Ивоби без помех нанес удар в касание — 2:2.

Под занавес тайма Мхитарян отметился еще одним промахом. "Синие" выглядели растерянными и не знали, что противопоставить атакам соперника — к счастью для них, прозвучал свисток на перерыв.

Второй тайм начался с небольшим преимуществом "Арсенала", но затем "Челси" ответил заблокированным ударом Канте и опаснейшим выстрелом Росса Баркли, отличиться которому не позволил Чех.

Вскоре Сарри выпустил на замену Азара и Матео Ковачича, что помогло хозяевам прибрать инициативу и практически лишить "канониров" возможностей для ответных атак.

"Синие" сильнее желали победы и своего добились за 10 минут до конца. Подключившийся в атаку Алонсо не оставил никаких шансов Чеху после прострела Азара — 3:2.

"Челси" мог победить и крупнее, но Чех выручил гостей после ударов Азара и Оливье Жиру из пределов штрафной площади. Штурма в исполнении "Арсенала" не последовало.

В начале матча "Арсенал" продемонстрировал чрезвычайную расточительность, тогда как "Челси" забил два гола двумя первыми ударами в створ. Тем не менее, впоследствии равновесие восстановилось, и игра началась заново. Второй тайм вышел более закрытым, но "синие" делом доказали, что больше заслуживают победы — своей второй в этом сезоне, тогда как "канониры" снова проигрывают.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 18.08.2018 22:44 # bushwacka
    И эт самое... Адекватов челчей, с победой. Ну в общем от меня по дэфу.

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  2. yen33 18.08.2018 22:28 # yen33
    Мне такой Челси нравится. С такой игрой будет легче побеждать середняков вроде ттх и ливерпуль. Классный матч

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  3. bezviz 18.08.2018 22:09 # bezviz
    6ля у Лацио форма пи3датая!

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  4. mototroller 18.08.2018 22:00 # mototroller
    А гди хийтери Алонсо?

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  5. mototroller 18.08.2018 21:59 # mototroller
    С победой

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  6. staryi-eblan 18.08.2018 21:57 # staryi-eblan
    Чех люто скатился. Вовремя пенсы избавились от привозилы, который спасает тогда, когда уже им пропущено 2 мяча.

    Кепу винить сложно, ибо его расстреливали и такие удары не берутся. Синие пропустили лишь по своей вине, когда расслабились.

    Без разговора, этот Арсенал способен забить 3 мяча, но при этом пропустит 4 и более

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  7. uzi-vuitton 18.08.2018 21:56 # uzi-vuitton
    моратик канеш каблук тот еще,набил на руке портрет жены и ее имя ебнул, хуй с ним с именем, но портрет бить...

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  8. mata05 18.08.2018 21:54 # mata05
    Канте в опорку, кристенсена в основу, а луиза к ебеням слить до конца ТО

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  9. thegodfather 18.08.2018 21:54 # thegodfather
    У кепы сегодня ноль сейвов, ибо не было толком ударов в створ, кроме голов
    Петя же тащил как цаль.
    Но у гунеров своя реальность, где Арс забивает челси 6 голов, в первом тайме

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  10. thegodfather 18.08.2018 21:53 # thegodfather
    Матео Ковачич против «Арсенала»:

    100% успешных обводок
    100% точность передач (43 из 43)
    100% успешных отборов

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  11. hammersmith 18.08.2018 21:52 # hammersmith
    спасибо деду за победу

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  12. firmino9 18.08.2018 21:51 # firmino9
    Арс может списывать за борьбу топ-6

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  13. feliks-777 18.08.2018 21:50 # feliks-777
    Спасибо Чеху за игру!

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  14. gidro-met 18.08.2018 21:49 # gidro-met
    Челси развивается просто идеально в лучших традициях современных атакующих тенденций. Конте с обороной изжил себя

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  15. monsieurgood 18.08.2018 21:48 # monsieurgood
    хорошо, что был разобранный Арсенал, но хорошего все равно больше, чем плохого. Победу заслужили и вырвали - а это главное

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  16. invincible141ars 18.08.2018 21:46 # invincible141ars
    С такой защитой Челси пропустят 4-5 от МС с ливером

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  17. akado 18.08.2018 21:44 # akado
    Не нравится мне то, что Сарри делает с Канте.Где тот маленький людоед былой? Не видно его сейчас, зачем ему в атаку ?? странно; Азар вообще без эмоций был, расстроен, что в Реал не перешел походу.

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  18. hammersmith 18.08.2018 21:44 # hammersmith
    сначала понакупят гейдузи всяких, а потом проигрывают матч за матчем, ну аснл, ну топари

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  19. mancityman 18.08.2018 21:44 # mancityman
    1 Челси 2 6

    принцы

    Источник: http://fapl.ru/posts/64641/

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  20. animadora 18.08.2018 21:43 # animadora
    Ну наконец-то я увидел синих.

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