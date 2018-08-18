Кейн не ожидал, что забьет свой первый гол в августе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не ожидал, что в субботу против "Фулхэма" сможет забить свой первый гол за карьеру в августе.

Впервые отличиться в августе Кейну удалось лишь в своем 15 матче, после более 1000 сыгранных минут. Гол Харри упрочил победу "шпор" (3:1), но перед тем, как забить, лучший бомбардир ЧМ-2018 упустил несколько хороших моментов, после которых был готов поверить, что переломить традицию не удастся.



"Думаю, мы сыграли действительно хорошо и создали много моментов. Но нужно похвалить "Фулхэм" — лишь после 60 минут мы начали выходить на более опасные позиции".



"Было похоже на то, что я снова не смогу забить, но такова жизнь нападающего".



"Мы давно играем друг с другом в этой команде. Тренер говорил нам, что не собирается приглашать новых игроков просто так".



"Мы хорошо стартовали в сезоне, одержав две победы из двух", — сообщил Кейн Sky Sports.