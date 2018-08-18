Кейн впервые забил в августе и помог "Тоттенхэму" обыграть "Фулхэм"

"Тоттенхэм" одержал свою вторую кряду победу в новом сезоне Премьер-Лиги — 3:1 над "Фулхэмом" — которая была ознаменована первым за карьеру голом Харри Кейна в августе.

Относительно матча с "Ньюкаслом" в стартовый состав "шпор" были введены Тоби Алдервейрелд и Киран Триппьер.



У "дачников" новыми лицами в составе оказались Тимоти Фосу-Менса, Андре Франк Замбо-Ангисса и Абубакар Камара.



Номинальные хозяева "Уэмбли" с самого начала захватили инициативу и уже на шестой минуте создали первый голевой момент. Харри Кейн от лицевой линии выполнил сильный короткий прострел точно в голову Лукаса Моуры, а тот просто не попал в створ.



Первые минут 15-20 были по-настоящему тяжелыми для гостей. "Фулхэм" трещал по швам и не поднимал головы. "Шпоры" создали еще несколько моментов, включая не впечатлившее рефери падение Кейна в штрафной и дальний удар Кристиана Эриксена, но забить быстрый гол не смогли.



Затем "дачники" отодвинули игру от своих ворот и даже попытались атаковать. А на 28-й минуте подопечные Славиши Йокановича едва не открыли счет, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис справился с коварным дальним ударом Тома Кэрни.



На 39-й минуте "Фулхэм" вновь приблизился ко взятию ворот. Райан Сессеньон получил передачу верхом в чужой штрафной и уже был готов отправить мяч в цель, однако Льорис вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.



Игра стала более открытой, и в концовке тайма это помогло хозяевам открыт счет. Моура подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и тут же нанес крученый удар в притирку со штангой — 1:0.



Однако "дачники" уступали в счете недолго. Гости уверенно начали второй тайм и уже на 52-й минуте восстановили равновесие. Александар Митрович не смог замкнуть передачу с фланга, но мяч достался Сессеньону, который предоставил второй шанс сербскому нападающему, и тот кивком головы из положения лежа поразил цель — 1:1.



Ответный гол воодушевил "Фулхэм" — но ненадолго. После некоторого всплеска у соперника "Тоттенхэм" вернул себе инициативу и устремился за победой. На 72-й минуте только перекладина помешала Кейну забить свой первый гол в карьере в августе.



И все-таки "шпоры" доказали свое превосходство. На 74-й минуте Триппьер отметил свое возвращение на поле блестящим ударом со штрафного, обведя стенку — 2:1.



"Дачники" поплыли и спустя три минуты лишились всяких шансов. Деле Алли доставил мяч до Кейна на левый край штрафной площади, а Харри прицельным ударом с острого угла послал мяч в притирку с дальней штангой — 3:1.



"Тоттенхэм" одержал вторую победу подряд, Харри Кейн впервые за карьеру забил в августе, Киран Триппьер отметил возвращение после отпуска голом — Маурисио Почеттино может быть полностью доволен, хотя "Фулхэм" был вовсе не так плох и отрезками смотрелся очень прилично, не по-аутсайдерски.



"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче