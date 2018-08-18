Кейн впервые забил в августе и помог "Тоттенхэму" обыграть "Фулхэм"
"Тоттенхэм" одержал свою вторую кряду победу в новом сезоне Премьер-Лиги — 3:1 над "Фулхэмом" — которая была ознаменована первым за карьеру голом Харри Кейна в августе.
Относительно матча с "Ньюкаслом" в стартовый состав "шпор" были введены Тоби Алдервейрелд и Киран Триппьер.
У "дачников" новыми лицами в составе оказались Тимоти Фосу-Менса, Андре Франк Замбо-Ангисса и Абубакар Камара.
Номинальные хозяева "Уэмбли" с самого начала захватили инициативу и уже на шестой минуте создали первый голевой момент. Харри Кейн от лицевой линии выполнил сильный короткий прострел точно в голову Лукаса Моуры, а тот просто не попал в створ.
Первые минут 15-20 были по-настоящему тяжелыми для гостей. "Фулхэм" трещал по швам и не поднимал головы. "Шпоры" создали еще несколько моментов, включая не впечатлившее рефери падение Кейна в штрафной и дальний удар Кристиана Эриксена, но забить быстрый гол не смогли.
Затем "дачники" отодвинули игру от своих ворот и даже попытались атаковать. А на 28-й минуте подопечные Славиши Йокановича едва не открыли счет, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис справился с коварным дальним ударом Тома Кэрни.
На 39-й минуте "Фулхэм" вновь приблизился ко взятию ворот. Райан Сессеньон получил передачу верхом в чужой штрафной и уже был готов отправить мяч в цель, однако Льорис вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.
Игра стала более открытой, и в концовке тайма это помогло хозяевам открыт счет. Моура подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и тут же нанес крученый удар в притирку со штангой — 1:0.
Однако "дачники" уступали в счете недолго. Гости уверенно начали второй тайм и уже на 52-й минуте восстановили равновесие. Александар Митрович не смог замкнуть передачу с фланга, но мяч достался Сессеньону, который предоставил второй шанс сербскому нападающему, и тот кивком головы из положения лежа поразил цель — 1:1.
Ответный гол воодушевил "Фулхэм" — но ненадолго. После некоторого всплеска у соперника "Тоттенхэм" вернул себе инициативу и устремился за победой. На 72-й минуте только перекладина помешала Кейну забить свой первый гол в карьере в августе.
И все-таки "шпоры" доказали свое превосходство. На 74-й минуте Триппьер отметил свое возвращение на поле блестящим ударом со штрафного, обведя стенку — 2:1.
"Дачники" поплыли и спустя три минуты лишились всяких шансов. Деле Алли доставил мяч до Кейна на левый край штрафной площади, а Харри прицельным ударом с острого угла послал мяч в притирку с дальней штангой — 3:1.
"Тоттенхэм" одержал вторую победу подряд, Харри Кейн впервые за карьеру забил в августе, Киран Триппьер отметил возвращение после отпуска голом — Маурисио Почеттино может быть полностью доволен, хотя "Фулхэм" был вовсе не так плох и отрезками смотрелся очень прилично, не по-аутсайдерски.
"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче
18.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
Булки Азара стали еще больше,походу норм отпуск провел. :D)
(ответить)
Зачем Эмери у Озила левую сиську мацанул???
(ответить)
что с озилом? был же крутым, а в последнее время вообще стух.
(ответить)
интересно, эта девочка под 29 номером вообще хоть когда нибудь не ошибается, не?
(ответить)
Походу Хазард вес набрал
(ответить)
а чо дрочилы бело-красные вообще не атакуют?
ебать, вот это стиль говнэмери
(ответить)
мляяяяяяяяя Маратик
даже если и оффсайд иакое забивать нужно
(ответить)
пора уже улугбека выпускать на добивание!
(ответить)
Пенсы, кстати как вам обоссаный Жоржик, днине не нравится темп АПЛ?))
(ответить)
Азар и Ковачич.
хохохохох
чем же ответит Унаи? выпускай уже Ляказетта, епта)
(ответить)
блээ, вроде футбол красивый, но результата нет..
Защиты нет, ска
(ответить)
Баркли весь матч дают играть свободно, а этот днарь ни 1 обостряющей передачи не сделал. лишний болтик в системе Сарри
(ответить)
У Сарри сигарета в руках и он ее периодически жует? Мне не показалось?
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Что то забил на футбик,как сын родился.Раньше мог часами зырить всякие Стоуки Ньюкаслы Саутгемптоны.
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Канте опз
что он в атаке все время делает то
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Кепа такой днарь, 5 ударов в створ, 2 гола, 40% ударов в створ - гол, то есть, практически, каждый второй. Как же его продырявят, когда ФирСаНе будет по 15-20 ударов в створ наносить
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пздц, чо происходит, ушел было 2-0, вернулся 2-2, насколько обоссаным нужно быть щольси чтоб проепать фору в 2 мяча от такого мертвого аснала?!
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почему щолбси не поиграть 4-2-3-1???
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ну что, как там самый дорогой голкипер в мире, нормально?)) ЩООООЛСИИИИИИИИ
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ТОррейра вместо Джаки, ахаха, челси пизда. Эмери кажется имеет мозг.
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