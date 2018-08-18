Кейн впервые забил в августе и помог "Тоттенхэму" обыграть "Фулхэм"

Киран Триппьер и Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал свою вторую кряду победу в новом сезоне Премьер-Лиги — 3:1 над "Фулхэмом" — которая была ознаменована первым за карьеру голом Харри Кейна в августе.

Относительно матча с "Ньюкаслом" в стартовый состав "шпор" были введены Тоби Алдервейрелд и Киран Триппьер.

У "дачников" новыми лицами в составе оказались Тимоти Фосу-Менса, Андре Франк Замбо-Ангисса и Абубакар Камара.

Номинальные хозяева "Уэмбли" с самого начала захватили инициативу и уже на шестой минуте создали первый голевой момент. Харри Кейн от лицевой линии выполнил сильный короткий прострел точно в голову Лукаса Моуры, а тот просто не попал в створ.

Первые минут 15-20 были по-настоящему тяжелыми для гостей. "Фулхэм" трещал по швам и не поднимал головы. "Шпоры" создали еще несколько моментов, включая не впечатлившее рефери падение Кейна в штрафной и дальний удар Кристиана Эриксена, но забить быстрый гол не смогли.

Затем "дачники" отодвинули игру от своих ворот и даже попытались атаковать. А на 28-й минуте подопечные Славиши Йокановича едва не открыли счет, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис справился с коварным дальним ударом Тома Кэрни.

На 39-й минуте "Фулхэм" вновь приблизился ко взятию ворот. Райан Сессеньон получил передачу верхом в чужой штрафной и уже был готов отправить мяч в цель, однако Льорис вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.

Игра стала более открытой, и в концовке тайма это помогло хозяевам открыт счет. Моура подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и тут же нанес крученый удар в притирку со штангой — 1:0.

Однако "дачники" уступали в счете недолго. Гости уверенно начали второй тайм и уже на 52-й минуте восстановили равновесие. Александар Митрович не смог замкнуть передачу с фланга, но мяч достался Сессеньону, который предоставил второй шанс сербскому нападающему, и тот кивком головы из положения лежа поразил цель — 1:1.

Ответный гол воодушевил "Фулхэм" — но ненадолго. После некоторого всплеска у соперника "Тоттенхэм" вернул себе инициативу и устремился за победой. На 72-й минуте только перекладина помешала Кейну забить свой первый гол в карьере в августе.

И все-таки "шпоры" доказали свое превосходство. На 74-й минуте Триппьер отметил свое возвращение на поле блестящим ударом со штрафного, обведя стенку — 2:1.

"Дачники" поплыли и спустя три минуты лишились всяких шансов. Деле Алли доставил мяч до Кейна на левый край штрафной площади, а Харри прицельным ударом с острого угла послал мяч в притирку с дальней штангой — 3:1.

"Тоттенхэм" одержал вторую победу подряд, Харри Кейн впервые за карьеру забил в августе, Киран Триппьер отметил возвращение после отпуска голом — Маурисио Почеттино может быть полностью доволен, хотя "Фулхэм" был вовсе не так плох и отрезками смотрелся очень прилично, не по-аутсайдерски.

"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. leonardo91 18.08.2018 20:59 # leonardo91
    Булки Азара стали еще больше,походу норм отпуск провел. :D)

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  2. chebrec 18.08.2018 20:57 # chebrec
    Зачем Эмери у Озила левую сиську мацанул???

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  3. benq 18.08.2018 20:57 # benq
    что с озилом? был же крутым, а в последнее время вообще стух.

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  4. hammersmith 18.08.2018 20:56 # hammersmith
    интересно, эта девочка под 29 номером вообще хоть когда нибудь не ошибается, не?

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  5. chebrec 18.08.2018 20:55 # chebrec
    Походу Хазард вес набрал

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  6. hammersmith 18.08.2018 20:54 # hammersmith
    а чо дрочилы бело-красные вообще не атакуют?
    ебать, вот это стиль говнэмери

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  7. chebrec 18.08.2018 20:51 # chebrec
    мляяяяяяяяя Маратик
    даже если и оффсайд иакое забивать нужно

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  8. electric 18.08.2018 20:49 # electric
    пора уже улугбека выпускать на добивание!

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  9. beautiful-lie 18.08.2018 20:49 # beautiful-lie
    Пенсы, кстати как вам обоссаный Жоржик, днине не нравится темп АПЛ?))

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  10. largo-winch 18.08.2018 20:48 # largo-winch
    Азар и Ковачич.

    хохохохох

    чем же ответит Унаи? выпускай уже Ляказетта, епта)

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  11. sellman 18.08.2018 20:47 # sellman
    блээ, вроде футбол красивый, но результата нет..
    Защиты нет, ска

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  12. largo-winch 18.08.2018 20:44 # largo-winch
    Баркли весь матч дают играть свободно, а этот днарь ни 1 обостряющей передачи не сделал. лишний болтик в системе Сарри

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  13. dragonishka 18.08.2018 20:43 # dragonishka
    У Сарри сигарета в руках и он ее периодически жует? Мне не показалось?

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  14. leonardo91 18.08.2018 20:42 # leonardo91
    Что то забил на футбик,как сын родился.Раньше мог часами зырить всякие Стоуки Ньюкаслы Саутгемптоны.

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  15. chebrec 18.08.2018 20:41 # chebrec
    Канте опз
    что он в атаке все время делает то

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  16. osprey 18.08.2018 20:38 # osprey
    Кепа такой днарь, 5 ударов в створ, 2 гола, 40% ударов в створ - гол, то есть, практически, каждый второй. Как же его продырявят, когда ФирСаНе будет по 15-20 ударов в створ наносить

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  17. rap-woiska 18.08.2018 20:37 # rap-woiska
    пздц, чо происходит, ушел было 2-0, вернулся 2-2, насколько обоссаным нужно быть щольси чтоб проепать фору в 2 мяча от такого мертвого аснала?!

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  18. chebrec 18.08.2018 20:36 # chebrec
    почему щолбси не поиграть 4-2-3-1???

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  19. scauzer11 18.08.2018 20:35 # scauzer11
    ну что, как там самый дорогой голкипер в мире, нормально?)) ЩООООЛСИИИИИИИИ

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  20. toledo 18.08.2018 20:34 # toledo
    ТОррейра вместо Джаки, ахаха, челси пизда. Эмери кажется имеет мозг.

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