Клаван перешел в "Кальяри" после советов Алиссона и Салаха

Рагнар Клаван Покинувший "Ливерпуль" защитник Рагнар Клаван признался, что принять решение о переходе в "Кальяри" ему помогли Алиссон и Мохамед Салах.

Напомним, накануне Клаван завершил свой переход в клуб Серии А стоимостью 2 миллиона фунтов. По словам 32-летнего эстонца, у него были и другие предложения, но партнеры по "Ливерпулю" убедили его отправиться в Италию.

"У меня были предложения от нескольких команд из нескольких стран, но "Кальяри" был особенно заинтересован во мне".

"Дарио Срна посоветовал мне перейти сюда — я разговаривал с ним через Деяна Ловрена. Другие партнеры по "Ливерпулю" вроде Алиссона, Салаха и Лукаса Лейвы тоже очень высоко отзывались о Серии А".

"Уверен, я многого добьюсь здесь, и я уже рвусь в бой. Здесь удивительный город и удивительные болельщики, мне не терпится начать", — сообщил Клаван Sky Sport Italia.



Метки Кальяри, Клаван, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 18.08.2018 17:11 # leon-britton
    Шершавым мухомором по губам колбасятины провел этот ссаный эстон.

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  2. ganinilyha 18.08.2018 17:03 # ganinilyha
    Спихнули челика. Зато виноград по кд будет жрать.

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