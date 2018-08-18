Клаван перешел в "Кальяри" после советов Алиссона и Салаха

Покинувший "Ливерпуль" защитник Рагнар Клаван признался, что принять решение о переходе в "Кальяри" ему помогли Алиссон и Мохамед Салах.

Напомним, накануне Клаван завершил свой переход в клуб Серии А стоимостью 2 миллиона фунтов. По словам 32-летнего эстонца, у него были и другие предложения, но партнеры по "Ливерпулю" убедили его отправиться в Италию.



"У меня были предложения от нескольких команд из нескольких стран, но "Кальяри" был особенно заинтересован во мне".



"Дарио Срна посоветовал мне перейти сюда — я разговаривал с ним через Деяна Ловрена. Другие партнеры по "Ливерпулю" вроде Алиссона, Салаха и Лукаса Лейвы тоже очень высоко отзывались о Серии А".



"Уверен, я многого добьюсь здесь, и я уже рвусь в бой. Здесь удивительный город и удивительные болельщики, мне не терпится начать", — сообщил Клаван Sky Sport Italia.