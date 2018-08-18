Моуриньо: "Это будет очень тяжелый сезон"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ожидает тяжелейшего сезона и более высокой конкуренции со стороны других команд топ-6 Премьер-Лиги.

Этим летом "красные дьяволы" совершили лишь одно крупное приобретение в лице полузащитника Фреда, и со столь скромным усилением, считает Жозе, превзойти результат прошлого сезона будет сложно — особенно по причине значительно укрепившихся конкурентов.



"В прошлом сезоне мы сами загнали себя в сложное положение, потому что выступить лучше — означало бы стать первыми. Когда я иногда читаю или смотрю, то складывается впечатление, словно мы финишировали шестыми или седьмыми, и каждый был лучше нас. Но мы финишировали вторыми".



"В этот раз "Ливерпуль" попытается выиграть титул после удивительных инвестиций. у "Челси" великолепный состав, у "Манчестер Сити" тоже. "Тоттенхэм" совершил невероятные инвестиции, сохранив своих игроков. Это лучшая инвестиция, что только можно сделать. Они могли потратить 200 миллионов фунтов, но если бы они лишились Харри Кейна или Кристиана Эриксена... Лучшая инвестиция — сохранить всех твоих лучших игроков. "Арсенал" станет лучше, хотя они и проиграли свой первый матч".



"Думаю, это будет очень тяжелый сезон", — сообщил Моуриньо Sky Sports.