Дженас: "Почеттино не устоит перед предложением "Юнайтед"

Почеттино и Моуриньо Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас уверен, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не сможет отказать Манчестер Юнайтед".

И хотя сразу после окончания прошлого сезона Почеттино заключил новый контракт со "шпорами", Маурисио едва ли может быть доволен бездействием своего клуба на трансферном рынке этим летом. Дженас допускает, что в будущем аргентинец попросится в "Юнайтед".

"Думаю, есть только два клуба, ради которых Почеттино покинет "Тоттенхэм". Это "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Думаю, только они привлекают его в достаточной степени".

"Юрген Клопп не покинет "Ливерпуль", а "Челси" меняет тренеров каждые две минуты. Если "Челси" каким-то образом удастся его заманить, то это перечеркнет все то, что он сделал для "Тоттенхэма".

"Вдобавок Почеттино уже сказал, что не возглавит "Барселону", поскольку раньше тренировал "Эспаньол". Остается только два реальных варианта. Знаю, вы скажете, что еще есть "Бавария", ПСЖ и так далее, но я думаю, он предпочтет остаться в Премьер-Лиге или вернуться в Ла Лигу".

"И если Моуриньо уйдет, я не удивлюсь, если "Юнайтед" объявит охоту на Почеттино. А если так, учитывая случившееся в "Тоттенхэме" этим летом, я удивлюсь, если он останется", - сообщил Дженас Daily Star.



Метки Дженас, Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 18.08.2018 15:00

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  1. imfake 18.08.2018 15:17 # imfake
    пора уходить Потечине из северолондонского петушасника и попробовать свои силы в каком-нибудь гранде. например, в том же Манчестер Юнайтед как раз освободится место в 2020 году

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