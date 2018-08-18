Клопп опасается Бентеке перед визитом к "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается угрозы, исходящей от нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке.

Именно при Клоппе бельгиец лишился всех шансов на место в стартовом составе "красных" и был вынужден уехать на "Селхерст Парк". Там карьера Бентеке продолжает идти по нисходящей: в прошлом сезоне Кристиан загубил больше всех явных голевых моментов в Премьер-Лиге.



Перед визитом к "Кристал Пэлас" в понедельник Клопп попросил не обращать внимания на эту статистику и не сбрасывать бомбардира со счетов. Юрген уверен, что Бентеке по-прежнему способен доставить проблем любому сопернику.



"Все, кто списал Бентеке со счетов, допускают большую ошибку. Его сильные качества до сих пор при нем. Да, он не забил много голов в прошлом сезоне, зато он имел моменты для взятия ворот и всегда оказывался в выгодной позиции".



"С Кристианом у нас могут возникнуть проблемы на стандартах, ведь он хорошо на втором этаже. Уверен, в этом сезоне он забьет гораздо больше", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.