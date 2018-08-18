Скоулз: Погба не подходит "Барселоне"

Легенда "Манчестер Юнайтед "Пол Скоулз уверен, что полузащитник Поль Погба не смог бы заиграть в "Барселоне".

Известно, что этим левом каталонцы настойчиво интересовались Погба и, возможно, еще вернутся за ним в будущем. Скоулз надеется, что этого не произойдет, тем более что Полю не подходит стиль "Барселоны".



"Он просто не соответствует типажу игрока "Барселоны". Мы все надеемся, что Поль останется в "Манчестер Юнайтед". Никакая команда не хочет, чтобы ее лучшие игроки уходили. Поль в этом смысле – не исключение".



"Поль обладает волшебными качествами, но, к сожалению, он не часто их демонстрирует. Надеюсь, в этом сезоне он поможет "Юнайтед" повести борьбу за титул", - сообщил Скоулз Radio 5 Live.