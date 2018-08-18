Почеттино уверен, что Кейн избежит участи Де Брюйне

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что за здоровье нападающего Харри Кейна опасаться не стоит.

Де Брюйне не сумел полноценно восстановить силы после утомительного сезона и длительного выступления за сборную Бельгии на Чемпионате Мира, получив серьезную травму колена уже на второй неделе тренировок. Как показал матч с "Ньюкаслом", далеко не лучшую форму набрал и капитан англичан Кейн.



Тем не менее, Почеттино уверен, что лучший бомбардир Чемпионата Мира избежит участи бельгийца. Маурисио не будет рисковать здоровьем Харри, но повода для беспокойства не видит.



"В наш штаб входят 25-30 человек, они все знают о форме и здоровье игроков. Если мы совершим ошибку, то ее совершат 25-30 человек. Рисковать здоровьем Харри мы в любом случае не будем".



"Конечно, это большой риск ставить на игроков, которые только вернулись с Чемпионата Мира. Требования современного футбола просто зашкаливают, но если риск получения травмы будет, мне обязательно об этом скажут помощники", - цитирует Почеттино Daily Mail.