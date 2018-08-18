Силва потребовал от Мины, Бернарда и Ришарлисона выучить английский

Наставник "Эвертона" Марку Силва потребовал от своих звездных новичков Йерри Мины, Бернарда и Ришарлисона выучить английский язык.

Являясь португальцем, Силва не испытывает никаких проблем в общении с колумбийцем Миной, бразильцами Бернардом и Ришарлисоном, однако Марку считает необходимым, чтобы его подопечные улучшили свои языковые навыки для более гладкой адаптации к английскому футболу. Тренер даже подает личный пример.



"Конечно, и это относится в том числе и ко мне, потому что я все еще улучшаю свою английский. Я постоянно учусь, и так должен поступать каждый. Не только Ришарлисон — я уже сказал Бернарду и Мине, что они тоже должны выучить английский".



"Адаптация Ришарлисона проходит хорошо. Он должен как можно лучше выучить английский, и мы подстегиваем его в этом отношении, потому что это важно для него и важно для нас. Он работает над этим, но его английский все еще оставляет желать лучшего".



"Что касается остального, то он великолепный профессионал и славный малый. Каждый его любит, и ему нравится здесь находиться. Неделю назад он сыграл очень хорошо, но мы должны быть осторожны с ним. Он молодой парень с большим талантом, но нельзя, чтобы он всегда был в газетных заголовках", — цитирует Силву The Telegraph.