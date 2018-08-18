Клопп потребовал от игроков "Ливерпуля" уважать ротацию

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил игроков, которые не готовы к ротации, что у них еще есть время до 31 августа, чтобы покинуть клуб.

В этом сезоне на "Энфилде" образовалась чрезвычайно высокая конкуренция на ряде позиций. Клопп имеет богатейший выбор игроков в центре обороны, полузащите и атаке.



В матче первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" Юрген не мог рассчитывать на травмированных Деяна Ловрена и Жоэля Матипа, но все равно оставил целый ряд игроков вне заявки, включая Рагнара Клавана, Альберто Морено и Доминика Соланке.



Клопп заранее предупреждает, что собирается активно использовать ротацию, и если кто-то не готов с этим мириться, то дверь из "Ливерпуля" пока еще открыта.



"Если у кого-нибудь есть с этим проблемы, у него будут проблемы со мной, потому что это неуважение к нашей ситуации".



"Я не могу осчастливить всех и никогда не мог. 31 августа трансферное окно закроется окончательно, и тогда станет ясно, что имеющийся у нас состав — это состав на следующий четыре месяца, до января".



"Если кто-нибудь не сможет быть счастлив в эти четыре месяца от того, что является частью команды, то я ничем не могу помочь".



"Я лишь могу сказать каждому: если ты тренируешься на высочайшем уровне, у тебя будут большие шансы стать важной частью команды и сохранять в ней место".



"Есть более сложные вещи, чем непопадание в заявку на матч. В мире есть гораздо более сложные проблемы. Когда ты являешься частью команды, у тебя всегда есть шанс изменить ситуацию".



"Идеальный размер команды — 11 и чтобы никто не травмировался. Тогда все они будут счастливы — немного утомлены, но счастливы. Если у тебя 12 игроков, один уже будет думать: "Почему я не играю?" Так это устроено", — цитирует Клоппа The Telegraph.