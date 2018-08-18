Сарри: "Азар способен стать лучшим игроком в мире"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри убежден, что плеймейкер Эден Азар способен стать лучшим игроком мира, выступая за "синих".

На протяжении этого лета ходят упорные слухи о том, что "Реал" сделает свое предложение о покупке Азара, который уже вступил в свой предпоследний год по контракту с "Челси".



Однако Сарри считает, что Эдену нет необходимости переезжать в Мадрид, чтобы считаться преемником Криштиану Роналду. Итальянский тренер хочет, чтобы Эден утвердился в качестве лучшего игрока мира, выступая и прогрессируя на "Стэмфорд Бридж".



"Конечно, я беспокоился по поводу этих слухов. Но уже после первого разговора с Эденом я был уверен, что он останется. Поэтому я беспокоился только дней 20, не более. В техническом отношении Азар является одним из лучших игроков мира на данный момент. Но, конечно, он должен поработать над физикой".



"Почему я был уверен, что он останется? Потому что "Челси" является одним из самых важных клубов в Европе. Думаю, один из самых важных клубов в Европе не может продать важного игрока, не имея возможности купить игрока того же калибра на замену".



"В последние пять лет Криштиану играл как нападающий, Месси играл как нападающий, Эден иногда играл как вингер. Конечно, он может прибавить в плане голов. Мы говорим об одном из самых важных игроков Европы, и он может стать лучше. Он может стать лучшим. Это зависит от него. Он может стать лучшим в плане техники и в плане голов, но это зависит лишь от него. От его мышления", — цитирует Сарри The Guardian.