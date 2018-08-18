Эмери предупредил Озила, что тому придется обороняться

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери предупредил полузащитника Месута Озила, что тому придется отрабатывать в обороне, несмотря на свою атакующую направленность.

В прошлом сезоне к Озилу было немало вопросов по поводу его самоотдачи, особенно в больших матчах. В первом поединке новой кампании против "Манчестер Сити" Месут тоже оставил весьма противоречивое впечатление.



Существует мнение, что Озил сможет показывать свою лучшую игру лишь тогда, когда станет свободным художником и будет полностью освобожден от оборонительной работы, но Эмери такой вариант даже не рассматривает.



"Каждый игрок должен обороняться, когда этого требует ситуация в матче. Есть оборонительные моменты и есть атакующие моменты, и в каждом из них игрок должен демонстрировать полную самоотдачу. Я считаю, что мы все должны делать сообща — и атаковать, и обороняться. Я требую этого от каждого игрока".



"Всю свою карьеру Озил играет в качестве 10-го номера или правого вингера, который смещается в центр, чтобы получить мяч. Конечно, если он будет чаще получать мяч, то будет создавать больше атакующих ситуаций. Он должен делать это в каждом матче, но когда речь заходит об обороне, это касается каждого игрока", — цитирует Эмери Sky Sports.