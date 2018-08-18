"Сити" не будет подписывать Маркизио

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет предлагать контракт полузащитнику Клаудио Маркизио.

Как известно, "горожане" не смогли укрепить центр поля этим летом, упустив Фреда с Жоржиньо и не сумев получить разрешение на работу для Дугласа Луиса.



Меж тем накануне стало известно, что 32-летний Маркизио расторг свой контракт с "Ювентусом" и получил статус свободного агента. Тут же появились слухи, что итальянец может присоединиться к "Сити", подменив травмированного Кевина Де Брюйне, но Гвардиола это исключает.



"Нет, мы не заинтересованы в нем. Его карьера заслуживает комплиментов. Он построил удивительную карьеру в "Ювентусе" и в национальной сборной".



"В декабре мы посмотрим, что нам делать в следующее трансферное окно, а пока мы будем работать с теми игроками, которые у нас есть", — цитирует Гвардиолу Goal.