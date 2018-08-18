Инс опасается, что "Юнайтед" потерял привлекательность для игроков топ-уровня

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс опасается, что "красные дьяволы" потеряли способность привлекать звезд первой величины в футболе.

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо остался глубоко разочарован итогами летней трансферной кампании. Недавно португалец даже заявил, что его команда не стала сильнее относительно прошлого сезона, ведь трое новичков лишь заменили ушедших игроков.



Этим летом "дьяволы" совершили только одно крупное приобретение в лице Фреда, а вот попытка "Юнайтед" подписать центрального защитника топ-уровня не увенчалась успехом, и Инс этим обеспокоен.



"Думаю, внутри клуба не все спокойно, и напряженная ситуация с Погба это подтверждает. У Моуриньо было несколько целей среди центральных защитников, и он не смог заполучить ни одного из них. Это действительно беспокоит, и такого не должно происходить в "Манчестер Юнайтед".



"Они по-прежнему являются крупнейшим клубом мира, но если они больше не могут привлекать большие имена и таланты, это серьезная причина для беспокойства".



"Раньше игроки ползали на коленях ради возможности играть за этот клуб. Совершенные приобретения и ситуация с Погба — это определенно не то, как болельщики хотели начать сезон", — цитирует Инса Daily Mirror.