2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 18 августа шестью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КАРДИФФ — НЬЮКАСЛ 14:30



Обе команды постараются реабилитироваться после поражения, с которого каждая из них начала новый сезон, несмотря на довольно неплохую игу. Исторически "Кардифф" является чрезвычайно удобным соперником для "Ньюкасла". "Ласточки" потерпели уже 10 кряду поражений от "сорок" в рамках чемпионата.



Дебютировать за "Кардифф" надеется Харри Артер. Арон Гуннарсон отсутствует с травмой колена.



"Ньюкасл" лишился с травмой колена защитника Деандре Йедлина, заменить которого должен Хавьер Манкильо.



ВЕСТ ХЭМ — БОРНМУТ 17:00



"Вест Хэм" провел впечатляющую трансферную кампанию, практически купив новую команду, но вот сезон "молотобойцы" начали с оглушительного провала, уступив "Ливерпулю" со счетом 4:0. Отсутствие сыгранности должно стать тем, чем попробует воспользоваться "Борнмут", неделю назад взявший три очка против "Кардиффа". Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились вничью.



"Вест Хэм" может задействовать большинство своих летних новичков, включая Карлоса Санчеса и Лукаса Переса. Уинстон Рид, Мануэль Пеллегрини и Энди Кэрролла лечатся.



"Борнмут" может устроить дебют для своего рекордно дорогого новичка Джефферсона Лермы, но Диего Рико отбывает дисквалификацию, привезенную из Ла Лиги. Джуниор Станислас остается в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



Победа в первом туре над "Ньюкаслом" помогла "Тоттенхэму" слегка оставить позади негатив, связанный с отсутствием приобретений в летнее трансферное окно. Этот матч, хоть и будет домашним для "шпор", но пройдет на "Уэмбли", с которым у "Фулхэма" связаны исключительно положительные воспоминания по майскому финалу плей-офф Чемпионшипа. "Тоттенхэм" выиграл восемь из девяти последних встреч с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги.



К тренировкам в общей группе "Тоттенхэма" вернулись Джош Онома, Харри Уинкс и Эрик Ламела, но едва ли кто-либо из них сыграет. Сон Хен Мин проведет свой последний матч перед отъездом на Азиатские игры.



"Фулхэм" не может рассчитывать на травмированных Тима Рима и Алфи Моусона, а также на дисквалифицированного Дениса Одои.



ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лестер" должен разобраться в причинах спада, последовавшего во втором тайме матча против "Манчестер Юнайтед". Если до перерыва "лисы" просто доминировали на "Олд Траффорд", то во втором отдали инициативу и практически не создали моментов. "Вулверхэмптон" начал новый сезон с захватывающей ничьей 2:2 против "Эвертона", но "волкам" сильно помогло то, что более тайма они играли с преимуществом в одного игрока. Это будет только третья встреча этих соперников в рамках Премьер-Лиги — предыдущая, на "Кинг Пауэр" в феврале 2004, завершилась без голов.



Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки еще не набрал форму после позднего возвращения из отпуска. Мэтти Джеймс отсутствует с травмой ахилла. Чаглар Сеюнджю к дебюту пока не готов.



"Вулверхэмптон" готов бросить в бой своего дорогостоящего новичка Адаму Траоре. Также игровые минуты может получить Леандер Дендонкер. Ивана Кавалейру по-прежнему беспокоит спина.



ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 17:00



В прошлом сезоне публика "Гудисон Парк" откровенно невзлюбила Сэма Эллардайса за невыразительный футбол, поэтому его преемник на тренерском мостике "Эвертона" Марку Силва заранее знает, насколько высоки ожидания болельщиков в отношении качества игры. "Саутгемптон" стартовал в новой кампании с ничейного результата и совсем не расстроится вернуться домой с другим очком. "Ириски" не знают поражений уже в 13 домашних матчах чемпионата против "святых", включая девять побед.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Фил Ягиелка приступает к трехматчевой дисквалификации и может быть заменен на Курта Зума. У Йерри Мины небольшая травма стопы.



"Саутгемптон" рискует недосчитаться нападающего Мохамеда Эльюнусси, которого беспокоит задняя поверхность бедра. Данни Ингс претендует на место в старте.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



Маурицио Сарри и Унаи Эмери по-прежнему привыкают к новой лиге и продолжают знакомиться с возможностями своих футболистов. И тот, и другой уже успел обжечься о "Манчестер Сити" — "Челси" был бит "горожанами" в матче за Суперкубок Англии, а "Арсенал" уступил чемпионам в первом туре. "Синие" могут похвастать пятью победами в шести последних домашних встречах с "канонирами", тогда как шестая — ничья 0:0 в прошлом сезоне. В четырех из пяти последних выездов на "Стэмфорд Бридж" "Арсенал" даже не забивал.



В стартовый состав "Челси" может вернуться полузащитник Эден Азар. Сеск Фабрегас выбыл из строя с травмой в области колена.



Позицию левого защитника в "Арсенале" может занять возобновивший тренировки Начо Монреаль. Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Сеад Колашинац и Карл Дженкинсон травмированы. Петр Чех сохранит место в воротах.