2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 18 августа шестью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КАРДИФФ — НЬЮКАСЛ 14:30
Обе команды постараются реабилитироваться после поражения, с которого каждая из них начала новый сезон, несмотря на довольно неплохую игу. Исторически "Кардифф" является чрезвычайно удобным соперником для "Ньюкасла". "Ласточки" потерпели уже 10 кряду поражений от "сорок" в рамках чемпионата.
Дебютировать за "Кардифф" надеется Харри Артер. Арон Гуннарсон отсутствует с травмой колена.
"Ньюкасл" лишился с травмой колена защитника Деандре Йедлина, заменить которого должен Хавьер Манкильо.
ВЕСТ ХЭМ — БОРНМУТ 17:00
"Вест Хэм" провел впечатляющую трансферную кампанию, практически купив новую команду, но вот сезон "молотобойцы" начали с оглушительного провала, уступив "Ливерпулю" со счетом 4:0. Отсутствие сыгранности должно стать тем, чем попробует воспользоваться "Борнмут", неделю назад взявший три очка против "Кардиффа". Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились вничью.
"Вест Хэм" может задействовать большинство своих летних новичков, включая Карлоса Санчеса и Лукаса Переса. Уинстон Рид, Мануэль Пеллегрини и Энди Кэрролла лечатся.
"Борнмут" может устроить дебют для своего рекордно дорогого новичка Джефферсона Лермы, но Диего Рико отбывает дисквалификацию, привезенную из Ла Лиги. Джуниор Станислас остается в лазарете.
ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция
Победа в первом туре над "Ньюкаслом" помогла "Тоттенхэму" слегка оставить позади негатив, связанный с отсутствием приобретений в летнее трансферное окно. Этот матч, хоть и будет домашним для "шпор", но пройдет на "Уэмбли", с которым у "Фулхэма" связаны исключительно положительные воспоминания по майскому финалу плей-офф Чемпионшипа. "Тоттенхэм" выиграл восемь из девяти последних встреч с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги.
К тренировкам в общей группе "Тоттенхэма" вернулись Джош Онома, Харри Уинкс и Эрик Ламела, но едва ли кто-либо из них сыграет. Сон Хен Мин проведет свой последний матч перед отъездом на Азиатские игры.
"Фулхэм" не может рассчитывать на травмированных Тима Рима и Алфи Моусона, а также на дисквалифицированного Дениса Одои.
ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00
"Лестер" должен разобраться в причинах спада, последовавшего во втором тайме матча против "Манчестер Юнайтед". Если до перерыва "лисы" просто доминировали на "Олд Траффорд", то во втором отдали инициативу и практически не создали моментов. "Вулверхэмптон" начал новый сезон с захватывающей ничьей 2:2 против "Эвертона", но "волкам" сильно помогло то, что более тайма они играли с преимуществом в одного игрока. Это будет только третья встреча этих соперников в рамках Премьер-Лиги — предыдущая, на "Кинг Пауэр" в феврале 2004, завершилась без голов.
Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки еще не набрал форму после позднего возвращения из отпуска. Мэтти Джеймс отсутствует с травмой ахилла. Чаглар Сеюнджю к дебюту пока не готов.
"Вулверхэмптон" готов бросить в бой своего дорогостоящего новичка Адаму Траоре. Также игровые минуты может получить Леандер Дендонкер. Ивана Кавалейру по-прежнему беспокоит спина.
ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 17:00
В прошлом сезоне публика "Гудисон Парк" откровенно невзлюбила Сэма Эллардайса за невыразительный футбол, поэтому его преемник на тренерском мостике "Эвертона" Марку Силва заранее знает, насколько высоки ожидания болельщиков в отношении качества игры. "Саутгемптон" стартовал в новой кампании с ничейного результата и совсем не расстроится вернуться домой с другим очком. "Ириски" не знают поражений уже в 13 домашних матчах чемпионата против "святых", включая девять побед.
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Фил Ягиелка приступает к трехматчевой дисквалификации и может быть заменен на Курта Зума. У Йерри Мины небольшая травма стопы.
"Саутгемптон" рискует недосчитаться нападающего Мохамеда Эльюнусси, которого беспокоит задняя поверхность бедра. Данни Ингс претендует на место в старте.
ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция
Маурицио Сарри и Унаи Эмери по-прежнему привыкают к новой лиге и продолжают знакомиться с возможностями своих футболистов. И тот, и другой уже успел обжечься о "Манчестер Сити" — "Челси" был бит "горожанами" в матче за Суперкубок Англии, а "Арсенал" уступил чемпионам в первом туре. "Синие" могут похвастать пятью победами в шести последних домашних встречах с "канонирами", тогда как шестая — ничья 0:0 в прошлом сезоне. В четырех из пяти последних выездов на "Стэмфорд Бридж" "Арсенал" даже не забивал.
В стартовый состав "Челси" может вернуться полузащитник Эден Азар. Сеск Фабрегас выбыл из строя с травмой в области колена.
Позицию левого защитника в "Арсенале" может занять возобновивший тренировки Начо Монреаль. Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Сеад Колашинац и Карл Дженкинсон травмированы. Петр Чех сохранит место в воротах.
18.08.2018 05:55
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Последние комментарии:
17.08.2018 21:34 #
cristean2
Вот по этому и еще по многим другим причинам Клопп лучший тренер в мире, а Конте мимо сорян, посмотрим что из себя представляет Сарри так как многие о нем ничего не знали до прихода в Челси
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1
Источник: http://fapl.ru/posts/64618/?c=1
>Клопп лучший тренер в мире
ботезат совсем уже с катушек слетел или этого цыгана кто-то из копченых взломал?
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"Вест Хэм" может задействовать большинство своих летних новичков, включая Карлоса Санчеса и Лукаса Переса. Уинстон Рид, Мануэль Пеллегрини и Энди Кэрролла лечатся.
А будь Ману здоров, он бы сыграл?)
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Прикольно будет ежели Алехваро Шлакората забьет завтра свой первый и последний мяч в этом сезоне, ну а вообще Арсенал должен на изи выйграть у своих личных сучек, после невезения в прошлом туре просто обязаны
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Арон сын Гуннара и троянской шлюши ака чистый пенс
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наш воспитанник Ингз покарает ирисок
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Уинстон Рид, Мануэль Пеллегрини и Энди Кэрролла
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Пусть все соснут. Аминь
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победы гостей на классе.
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