Сарри поддержал Морату на фоне голевой засухи

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его не беспокоит голевая засуха нападающего Альваро Мораты.

В этом календарном году Мората забил всего один мяч в рамках Премьер-Лиги, а в новом сезоне продолжил неприятную традицию, не сумев отличиться в двух стартовых матчах, учитывая все соревнований.



Последний гол Альваро датируется еще апрелем. но в преддверии дерби против "Арсенала" Сарри выразил уверенность, что рано или поздно его подопечного прорвет.



"Я не волнуюсь насчет Мораты. Он классный игрок, возможно, ему просто не хватает уверенности в себе. У каждого нападающего бывают такие отрезки, Альваро просто нужно забить. Самое главное, что он прибавляет в тех аспектах игры, в которых ему нужно прибавить", - сообщил Сарри Daily Mirror.