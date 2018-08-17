"Наполи" арендовал Давида Оспину

"Наполи" официально подтвердил переход голкипера "Арсенала" Давида Оспину в аренду с опцией выкупа.

Этим летом "канониры" укрепили последний рубеж Берндом Лено, приглашенным из "Байера" за 22 миллиона фунтов. При этом Петр Чех сохранил за собой статус первого номера, а Оспина даже перестал попадать в число запасных.



В сложившейся ситуации судьба Давида была предрешена — голкиперу лишь оставалось выбрать себе новый клуб. Ожидаемый переход в "Бешикташ" не состоялся, зато 29-летний колумбиец оказался востребованным в Неаполе.



Таким образом, сезон 2018/19 Оспина проведет в команде Карло Анчелотти. Если "Наполи" захочет, то после истечения арендного соглашения сможет выкупить трансфер Давида за заранее оговоренную сумму — примерно за 4 миллиона фунтов.