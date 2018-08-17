"Наполи" арендовал Давида Оспину

Давид Оспина "Наполи" официально подтвердил переход голкипера "Арсенала" Давида Оспину в аренду с опцией выкупа.

Этим летом "канониры" укрепили последний рубеж Берндом Лено, приглашенным из "Байера" за 22 миллиона фунтов. При этом Петр Чех сохранил за собой статус первого номера, а Оспина даже перестал попадать в число запасных.

В сложившейся ситуации судьба Давида была предрешена — голкиперу лишь оставалось выбрать себе новый клуб. Ожидаемый переход в "Бешикташ" не состоялся, зато 29-летний колумбиец оказался востребованным в Неаполе.

Таким образом, сезон 2018/19 Оспина проведет в команде Карло Анчелотти. Если "Наполи" захочет, то после истечения арендного соглашения сможет выкупить трансфер Давида за заранее оговоренную сумму — примерно за 4 миллиона фунтов.



Метки аренда, Арсенал, Наполи, Оспина, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. almatinec1 17.08.2018 22:14 # almatinec1
    так странно смотреть что оставшуюся половину августа клубы апл только теряют игроков. надеюсь отменят это в след году

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  2. zzspurs 17.08.2018 22:12 # zzspurs
    Неплохо для Наполи.

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  3. reams 17.08.2018 22:05 # reams
    очень жаль, топарика слили, днищ оставили

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