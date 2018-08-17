Клаван завершил переход в "Кальяри"

Рагнар Клаван Защитник Рагнар Клаван завершил переход из "Ливерпуля" в "Кальяри" по сделке ориентировочной стоимостью 2 миллиона фунтов.

Клаван выступал за "красных" с лета 2016, когда он перебрался на "Энфилд" из "Аугсбурга". Рагнар никогда не считался игроком стартового состава, но это не помешало ему провести более 50 матчей за мерсисайдский клуб.

В этот двухлетний период Клаван также стал первым эстонцем, сумевшим забить в Премьер-Лиге. Это историческое событие случилось в прошлом сезоне в матче против "Бернли".

На старте этого сезона конкуренция в центре обороны "Ливерпуля" достигла своего пика, и 32-летний Клаван решил, что ему будет лучше отправиться на Сардинию. Сегодня Рагнар подписал с "Кальяри" контракт до 2020 года.



Метки Кальяри, Клаван, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 21:30

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  1. zzspurs 17.08.2018 21:43 # zzspurs
    Оспина перешел в Наполи

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  2. monsieurgood 17.08.2018 21:40 # monsieurgood
    сук, набрали у метро "Медведково" писунов статей

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  3. monsieurgood 17.08.2018 21:39 # monsieurgood
    админ, наркоманштоле?

    Кальяри - Неаполь 16 ч. 15 мин. (803,8 км)

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  4. zzspurs 17.08.2018 21:37 # zzspurs
    А при чем тут Наполи админ?

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  5. electric 17.08.2018 21:36 # electric
    Топарь. Мог бы усилить какой-нибудь арсенал, но...

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