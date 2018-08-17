Клаван завершил переход в "Кальяри"
Защитник Рагнар Клаван завершил переход из "Ливерпуля" в "Кальяри" по сделке ориентировочной стоимостью 2 миллиона фунтов.
Клаван выступал за "красных" с лета 2016, когда он перебрался на "Энфилд" из "Аугсбурга". Рагнар никогда не считался игроком стартового состава, но это не помешало ему провести более 50 матчей за мерсисайдский клуб.
В этот двухлетний период Клаван также стал первым эстонцем, сумевшим забить в Премьер-Лиге. Это историческое событие случилось в прошлом сезоне в матче против "Бернли".
На старте этого сезона конкуренция в центре обороны "Ливерпуля" достигла своего пика, и 32-летний Клаван решил, что ему будет лучше отправиться на Сардинию. Сегодня Рагнар подписал с "Кальяри" контракт до 2020 года.
17.08.2018 21:30
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