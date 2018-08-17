Клопп не считает потерю Де Брюйне хорошей новостью для "Ливерпуля"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что травма лидера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне ничего не меняет в раскладах чемпионской гонки Премьер-Лиги и не является позитивной новостью для "красных".

На старте сезона Клопп не устает твердить, что его команда является аутсайдером чемпионской гонки, и шансы "Сити" повторно оформить титул гораздо выше.

Однако на текущей неделе "горожане" лишились Де Брюйне, который был лучшим диспетчером Премьер-Лиги в прошлом сезоне с 16 результативными передачами. Некоторые увидели в этом позитивную новость для "красных", но Клопп совершенно так не считает и по-прежнему видит в "Сити" фаворита.

"Думаю, только настоящий засранец может подумать, что это хорошая новость для нас. Я не такой. В первую очередь я желаю ему всего наилучшего".

"Я люблю этого игрока, я отчаянно хотел его заполучить, когда работал в Дортмунде, а он был в "Челси", но Жозе (Моуриньо) не отпустил его ко мне! Он провел выдающийся сезон, выдающимся образом выступил на Чемпионате Мира. Мне очень его жаль".

"Конечно, у них есть варианты, как и всегда. Они пригласили Рияда Махреза, и все они могут играть на различных позициях. Бернарду Силва может играть чуть глубже, Фоден может занимать несколько позиций, Гюндоган может занимать несколько позиций".

"Никто не должен переживать насчет "Сити" и уровня их мастерства, там по-прежнему порядок с этим. Мы не смотрим на другие команды, мы лишь стараемся ориентироваться на себя, и я надеюсь, это оправдает себя", — сообщил Клопп Sky Sports.



Метки Де Брюйне, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 21:00

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  1. girasimus 17.08.2018 22:07 # girasimus
    Пенсы уже слюнями брызгают, с отвалившими челюстями...

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  2. electric 17.08.2018 21:34 # electric
    Не петух

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  3. zzspurs 17.08.2018 21:08 # zzspurs
    Пидрюга лицемерный...

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  4. seva 17.08.2018 21:05 # seva
    воротник великоват.

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  5. alexminck 17.08.2018 21:04 # alexminck
    адекват.

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  6. alexomck 17.08.2018 21:03 # alexomck
    неадекват.

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