Клопп не считает потерю Де Брюйне хорошей новостью для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что травма лидера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне ничего не меняет в раскладах чемпионской гонки Премьер-Лиги и не является позитивной новостью для "красных".

На старте сезона Клопп не устает твердить, что его команда является аутсайдером чемпионской гонки, и шансы "Сити" повторно оформить титул гораздо выше.



Однако на текущей неделе "горожане" лишились Де Брюйне, который был лучшим диспетчером Премьер-Лиги в прошлом сезоне с 16 результативными передачами. Некоторые увидели в этом позитивную новость для "красных", но Клопп совершенно так не считает и по-прежнему видит в "Сити" фаворита.



"Думаю, только настоящий засранец может подумать, что это хорошая новость для нас. Я не такой. В первую очередь я желаю ему всего наилучшего".



"Я люблю этого игрока, я отчаянно хотел его заполучить, когда работал в Дортмунде, а он был в "Челси", но Жозе (Моуриньо) не отпустил его ко мне! Он провел выдающийся сезон, выдающимся образом выступил на Чемпионате Мира. Мне очень его жаль".



"Конечно, у них есть варианты, как и всегда. Они пригласили Рияда Махреза, и все они могут играть на различных позициях. Бернарду Силва может играть чуть глубже, Фоден может занимать несколько позиций, Гюндоган может занимать несколько позиций".



"Никто не должен переживать насчет "Сити" и уровня их мастерства, там по-прежнему порядок с этим. Мы не смотрим на другие команды, мы лишь стараемся ориентироваться на себя, и я надеюсь, это оправдает себя", — сообщил Клопп Sky Sports.