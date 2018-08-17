Андреас Перейра вызван в сборную Бразилии
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрес Перейра впервые в своей карьере был вызван в сборную Бразилии.
Окрепнув в прошлом сезоне в "Валенсии", этим летом Перейра вернулся на "Олд Траффорд", чтобы попытаться стать основным игроком "красных дьяволов". Андреас целиком провел матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера".
Одновременно с этим появились слухи, что внимание на 22-летнего бразильца обратил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Перейра имеет полное право выступать за третью команду последнего мундиаля, поскольку, хоть и является бразильцем, но родился в Бельгии.
Однако сегодня Андреас был назван в числе игроков, которых наставник сборной Бразилии Тите пригласил на предстоящие товарищеские матчи против США и Сальвадора 8 и 12 сентября, соответственно.
Помимо Перейры, вызов в бразильскую сборную получил и его одноклубник Фред.
17.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
Пока моур в клубе, этот талантщие полный потенциал своей не раскроет
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даже лавочника Перейру вызвали в сборную Бразилии, а "топаря" по мнению умалишенных пенсов Жоржинье нет
понятно почему от последнего Пеп отказался этим летом
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