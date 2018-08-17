Андреас Перейра вызван в сборную Бразилии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрес Перейра впервые в своей карьере был вызван в сборную Бразилии.

Окрепнув в прошлом сезоне в "Валенсии", этим летом Перейра вернулся на "Олд Траффорд", чтобы попытаться стать основным игроком "красных дьяволов". Андреас целиком провел матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера".



Одновременно с этим появились слухи, что внимание на 22-летнего бразильца обратил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Перейра имеет полное право выступать за третью команду последнего мундиаля, поскольку, хоть и является бразильцем, но родился в Бельгии.



Однако сегодня Андреас был назван в числе игроков, которых наставник сборной Бразилии Тите пригласил на предстоящие товарищеские матчи против США и Сальвадора 8 и 12 сентября, соответственно.



Помимо Перейры, вызов в бразильскую сборную получил и его одноклубник Фред.