Андреас Перейра вызван в сборную Бразилии

Андреас Перейра Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрес Перейра впервые в своей карьере был вызван в сборную Бразилии.

Окрепнув в прошлом сезоне в "Валенсии", этим летом Перейра вернулся на "Олд Траффорд", чтобы попытаться стать основным игроком "красных дьяволов". Андреас целиком провел матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера".

Одновременно с этим появились слухи, что внимание на 22-летнего бразильца обратил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Перейра имеет полное право выступать за третью команду последнего мундиаля, поскольку, хоть и является бразильцем, но родился в Бельгии.

Однако сегодня Андреас был назван в числе игроков, которых наставник сборной Бразилии Тите пригласил на предстоящие товарищеские матчи против США и Сальвадора 8 и 12 сентября, соответственно.

Помимо Перейры, вызов в бразильскую сборную получил и его одноклубник Фред.



Метки Манчестер Юнайтед, Перейра, сборная Бразилии

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 17.08.2018 20:22 # januzaj00
    Пока моур в клубе, этот талантщие полный потенциал своей не раскроет

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  2. imfake 17.08.2018 20:04 # imfake
    даже лавочника Перейру вызвали в сборную Бразилии, а "топаря" по мнению умалишенных пенсов Жоржинье нет
    понятно почему от последнего Пеп отказался этим летом

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